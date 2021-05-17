Власти Белгородской области решат, кто достоин бесплатной юридической помощи

Posted 17 мая 2021, 10:44
Published 17 мая 2021, 10:44
Modified 20 августа 2024, 00:37
Updated 20 августа 2024, 00:37
В понедельник, 17 мая, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион нуждается в расширении программы по оказанию бесплатной юридической помощи. В частности, глава области предложил создать юридические клиники с участием студентов старших курсов юрфаков, а также организовать дистанционную правовую помощь из Белгорода.
На личных приёмах вижу, какое количество мелких и бытовых вопросов. Поругались два соседа из-за какого-то небольшого сарая и перенесли забор на полметра. Всё, война на 20 лет. Это превращается в сложную ситуацию, в которую втягивается огромное количество людей. Если бы у людей была возможность получить правовую помощь на самом входе в этот конфликт, большую часть проблем можно было бы решить. Вячеслав Гладков
Глава региона предложил расширить категории граждан, которым положена бесплатная юридическая помощь. Так, по мнению Гладкова, в первую очередь, область должна оказывать бесплатную юрпомощь малообеспеченным и многодетным семьям, пенсионерам и ветеранам. Подробнее вопрос категорий граждан, на которых будет распространяться программа, власти обсудят на следующем оперативном совещании правительства — 24 мая.
ИА «Бел.Ру» писало об оказании бесплатной юридической помощи в начале мая. Тогда Гладков встретился с уполномоченным по правам человека в регионе Александром Паниным и поручил ему расширить сферу оказания бесплатной юридической помощи. Причиной такого решения стал высокий уровень финансового мошенничества.