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Posted 17 мая 2021, 10:44

Published 17 мая 2021, 10:44

Modified 20 августа 2024, 00:37

Updated 20 августа 2024, 00:37

Власти Белгородской области решат, кто достоин бесплатной юридической помощи

Власти Белгородской области решат, кто достоин бесплатной юридической помощи

17 мая 2021, 10:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
По словам главы региона, у населения высок запрос на оказание правовой поддержки. Чиновникам поручили дополнить льготную программу юрпомощи.

В понедельник, 17 мая, врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион нуждается в расширении программы по оказанию бесплатной юридической помощи. В частности, глава области предложил создать юридические клиники с участием студентов старших курсов юрфаков, а также организовать дистанционную правовую помощь из Белгорода.

На личных приёмах вижу, какое количество мелких и бытовых вопросов. Поругались два соседа из-за какого-то небольшого сарая и перенесли забор на полметра. Всё, война на 20 лет. Это превращается в сложную ситуацию, в которую втягивается огромное количество людей. Если бы у людей была возможность получить правовую помощь на самом входе в этот конфликт, большую часть проблем можно было бы решить. Вячеслав Гладков

Глава региона предложил расширить категории граждан, которым положена бесплатная юридическая помощь. Так, по мнению Гладкова, в первую очередь, область должна оказывать бесплатную юрпомощь малообеспеченным и многодетным семьям, пенсионерам и ветеранам. Подробнее вопрос категорий граждан, на которых будет распространяться программа, власти обсудят на следующем оперативном совещании правительства — 24 мая.

ИА «Бел.Ру» писало об оказании бесплатной юридической помощи в начале мая. Тогда Гладков встретился с уполномоченным по правам человека в регионе Александром Паниным и поручил ему расширить сферу оказания бесплатной юридической помощи. Причиной такого решения стал высокий уровень финансового мошенничества.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Правительство#Эксклюзив#Юрист#Вячеслав Гладков#Юридическая помощь
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