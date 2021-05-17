Власти Белгородской области решат, кто достоин бесплатной юридической помощи

На личных приёмах вижу, какое количество мелких и бытовых вопросов. Поругались два соседа из-за какого-то небольшого сарая и перенесли забор на полметра. Всё, война на 20 лет. Это превращается в сложную ситуацию, в которую втягивается огромное количество людей. Если бы у людей была возможность получить правовую помощь на самом входе в этот конфликт, большую часть проблем можно было бы решить. Вячеслав Гладков