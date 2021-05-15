Контракт Валерия Есипова с белгородским «Салютом» заканчивается летом

Мне всегда был приятен этот город. Я это говорил, ещё когда приезжал сюда с «Тамбовом». И даже могу открыть секрет: первый профессиональный клуб, который меня пригласил, когда я играл в курском «Авангарде», был «Салют» (Белгород). Здесь очень комфортно – как внутри команды, так и с руководством. Но зависит это (продление контракта – прим. ред.) не от них, а зависит только от меня. Валерий Есипов