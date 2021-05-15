Контракт Валерия Есипова с белгородским «Салютом» заканчивается летом

Олег Сергеев был вынужден уйти с должности главного тренера «Салюта», потому что на экзаменах в январе не сумел подтвердить свою тренерскую лицензию, которая позволяет тренировать в ПФЛ.
Контракт с пришедшим ему на смену Валерием Есиповым подписали до конца этого чемпионата. Переговоров о его продлении пока не было.
Есипов рассказал, что футболисты в «Салюте» боеспособные, но любой тренер захочет усиления, если будут поставлены серьёзные задачи.
Мне всегда был приятен этот город. Я это говорил, ещё когда приезжал сюда с «Тамбовом». И даже могу открыть секрет: первый профессиональный клуб, который меня пригласил, когда я играл в курском «Авангарде», был «Салют» (Белгород). Здесь очень комфортно – как внутри команды, так и с руководством. Но зависит это (продление контракта – прим. ред.) не от них, а зависит только от меня. Валерий Есипов
Напомним, Александр Кокорев ответил на вопрос о прохождении лицензирования для участия в ФНЛ и сообщил, что Белгород пока не готов к выполнению всех требований, но при постановке задачи выхода в первую лигу в течение года все недостатки можно устранить.