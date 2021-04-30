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Обращение Елены Маняхиной к пайщикам ССК «Свой дом»

30 апреля 2021, 06:58
Фото: pixabay.com
Публикуем обращение члена ССК «Свой дом» к кооперативу о намерении обратиться в Свердловский районный суд Белгорода с иском.

Текст обращения:

Обращение к членам (пайщикам) Строительно-сберегательного потребительского кооператива граждан «Свой дом» (ССК «Свой дом»), ОГРН 1053107000473, ИНН 3123114229

Я, Маняхина Елена Юрьевна, являющаяся членом (пайщиком) ССК «Свой дом», в соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю о намерении обратиться в Свердловский районный суд г. Белгорода с исковым заявлением к ССК «Свой дом» о признании решения (протокола) внеочередного общего собрания пайщиков (членов) кооператива от 27.03.2021 недействительным в силу ничтожности. Информацию, имеющую отношение к делу, готова предоставить при личном обращении на адрес электронной почты (e-mail: [email protected])

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#Новости#Суд#Обращение#ССК «Свой дом»#Пайщик#Общество
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