Обращение Елены Маняхиной к пайщикам ССК «Свой дом»

Я, Маняхина Елена Юрьевна, являющаяся членом (пайщиком) ССК «Свой дом», в соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю о намерении обратиться в Свердловский районный суд г. Белгорода с исковым заявлением к ССК «Свой дом» о признании решения (протокола) внеочередного общего собрания пайщиков (членов) кооператива от 27.03.2021 недействительным в силу ничтожности. Информацию, имеющую отношение к делу, готова предоставить при личном обращении на адрес электронной почты (e-mail: [email protected])