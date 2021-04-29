В микрорайоне ИЖС в Белгородской области построят дороги на 75 млн рублей

Posted 29 апреля 2021, 16:30
Published 29 апреля 2021, 16:30
Modified 20 августа 2024, 04:50
Updated 20 августа 2024, 04:50
По данным сайта госзакупок, в микрорайоне ИЖС Молодёжный Губкинского городского округа построят дороги на 75,7 млн рублей. Деньги выделят из бюджета Белгородской области.
Строительство автодороги протяжённостью 16,4 км планируется на 15 улицах, переулках и проездах микрорайона индивидуального жилищного строительства. На новой дороге будут преобладать однополосные проезды шириной 4,5 метра — протяжённость составит 15,7 км. Двухполосное движение организуют только на 0,6 км. Что касается скорости движения, на однополосных участках её ограничат до 3 км/ч, на двухполосных — до 40 км/ч.
Точная дата окончания работ в проекте не прописана — указано лишь то, что подрядчик должен сдать объект в 2021 году. Генеральным проектировщиком, согласно документам, выступило ООО «Белдорпроект».
Аукцион начался 28 апреля. Окончание подачи заявок на тендер намечено на 21 мая этого года.