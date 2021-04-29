На Стойленском ГОКе чествовали юбиляров – ровесников комбината

Posted 29 апреля 2021,, 10:40
Published 29 апреля 2021,, 10:40
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В театрализованном представлении участвовали местные творческие коллективы «Горняка», которые помогли зрителям окунуться в атмосферу 1961 года и вспомнить главные события, которые были связаны с комбинатом, Старым Осколом и всей страной.
Зрители увидели уникальные кадры исторической кинохроники и фотографии о строительстве одного из крупнейших предприятий региона, послушали известные песни советских лет и музыкальные композиции в исполнении инструментального оркестра.
В истории Стойленского ГОКа много славных событий, которые произошли благодаря ответственному, самоотверженному и добросовестному труду работников. За это мы говорим им спасибо! Важно и то, что кроме славного прошлого у предприятия есть не менее амбициозное будущее – с крупными инвестиционными проектами по развитию карьера, обогатительного передела. В этом есть связь поколений: когда заложена прочная основа для последующих трудовых побед.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа
Юбиляров поздравили руководители предприятия. Всем вручили корпоративные подарки со значками «СГОК-60», выпущенными специально к юбилейной дате предприятия.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.