На Стойленском ГОКе чествовали юбиляров – ровесников комбината

В истории Стойленского ГОКа много славных событий, которые произошли благодаря ответственному, самоотверженному и добросовестному труду работников. За это мы говорим им спасибо! Важно и то, что кроме славного прошлого у предприятия есть не менее амбициозное будущее – с крупными инвестиционными проектами по развитию карьера, обогатительного передела. В этом есть связь поколений: когда заложена прочная основа для последующих трудовых побед.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа