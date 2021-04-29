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Posted 29 апреля 2021,, 10:40

Published 29 апреля 2021,, 10:40

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На Стойленском ГОКе чествовали юбиляров – ровесников комбината

29 апреля 2021, 10:40
В рамках празднования 60-летия Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) в центре культурного развития «Горняк» прошло торжественное мероприятие «Ровесники комбината». На нем поздравили более 100 работников, чей год рождения совпал с годом образования предприятия.

В театрализованном представлении участвовали местные творческие коллективы «Горняка», которые помогли зрителям окунуться в атмосферу 1961 года и вспомнить главные события, которые были связаны с комбинатом, Старым Осколом и всей страной.

Зрители увидели уникальные кадры исторической кинохроники и фотографии о строительстве одного из крупнейших предприятий региона, послушали известные песни советских лет и музыкальные композиции в исполнении инструментального оркестра.

В истории Стойленского ГОКа много славных событий, которые произошли благодаря ответственному, самоотверженному и добросовестному труду работников. За это мы говорим им спасибо! Важно и то, что кроме славного прошлого у предприятия есть не менее амбициозное будущее – с крупными инвестиционными проектами по развитию карьера, обогатительного передела. В этом есть связь поколений: когда заложена прочная основа для последующих трудовых побед.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа

Фоторепортаж о мероприятии можно посмотреть по ссылке

Юбиляров поздравили руководители предприятия. Всем вручили корпоративные подарки со значками «СГОК-60», выпущенными специально к юбилейной дате предприятия.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Общество#Стойленский ГОК#Сгок
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