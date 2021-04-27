Женщина и мужчина умерли от коронавируса в Белгородской области за сутки

В Белгороде за день заболели коронавирусом 23 человека. Вторым стал Старый Оскол. Здесь обнаружили 16 новых жертв вируса. В Алексеевском горокруге заболели семь белгородцев, в Красногвардейском — шесть. В Ивнянском и Белгородском районах положительный тест на коронавирус оказался у четверых людей на муниципалитет. За всё время пандемии в регионе зарегистрировали 36 545 случаев заболевания COVID-19.