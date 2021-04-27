Женщина и мужчина умерли от коронавируса в Белгородской области за сутки

Posted 27 апреля 2021, 10:54
Published 27 апреля 2021, 10:54
Modified 20 августа 2024, 04:50
Updated 20 августа 2024, 04:50
В Белгороде за день заболели коронавирусом 23 человека. Вторым стал Старый Оскол. Здесь обнаружили 16 новых жертв вируса. В Алексеевском горокруге заболели семь белгородцев, в Красногвардейском — шесть. В Ивнянском и Белгородском районах положительный тест на коронавирус оказался у четверых людей на муниципалитет. За всё время пандемии в регионе зарегистрировали 36 545 случаев заболевания COVID-19.
Из них выздоровели за последние сутки 82 белгородца. Успели побороть вирус за весь период пандемии — 32 504.
Прошли вакцинацию в регионе 126 829 человек. Один компонент получили больше 213 тысяч человек.
Не справились с ковидом ещё двое. Жительница Белгорода 1940 года рождения проходила лечение в горбольнице № 2. Также умер староосколец. Мужчина 1959 года рождения был пациентом Старооскольской окружной больницы.
Всего по статистике из-за COVID-19 Белгородская область потеряла 625 человек.
По всей России обнаружили 8053 случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Выздоровело почти такое же количество россиян — 8039. Умерли с подтверждённым коронавирусом в стране 392 человека.