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В Железногорске Курской области снова включили отопление

26 апреля 2021, 11:05
Фото: ИА «Бел.Ру»
Отопительный сезон уже завершился, но из-за возвращения холодов в Железногорске вновь включили отопление. Об этом сообщают «Курские Известия».

В соцсетях в сообществах, посвящённых Железногорску, горожане критиковали власть за преждевременное отключение отопления. Закончили отопительный сезон 16 апреля, хотя метеорологи обещали через несколько дней похолодание.

Утром 21 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт поручил вновь подать тепло по трубам в здания соцобъектов и жилые дома. А мэр Железногорска Дмитрий Котов в этот же день подписал постановление о возобновлении отопительного сезона в городе.

В Белгороде жители также жалуются на холод в квартирах, но отопительный сезон продлевать, вероятно, не собираются. Вячеслав Гладков высказался по этому поводу. Глава сказал, что сложно принять решение, которое устроит всех. Кто-то не хочет переплачивать за отопление, а кто-то мёрзнет. Дома разные и, соответственно, температура в них тоже. В школах, больницах и детских садах отопление ещё не отключали.

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#Новости#Железногорск#Отопление#Курская область#Общество
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