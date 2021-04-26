В Железногорске Курской области снова включили отопление

В Белгороде жители также жалуются на холод в квартирах, но отопительный сезон продлевать, вероятно, не собираются. Вячеслав Гладков высказался по этому поводу. Глава сказал, что сложно принять решение, которое устроит всех. Кто-то не хочет переплачивать за отопление, а кто-то мёрзнет. Дома разные и, соответственно, температура в них тоже. В школах, больницах и детских садах отопление ещё не отключали.