В Белгороде общегородской субботник всё же состоится

Сегодня, 24 апреля, в Белгороде все же пройдёт общегородская уборка Архиерейской рощи. Об этом утром сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Но из-за погоды план уборки будет сокращённым.
Врио губернатора области также отметил, что когда будет теплее, в областном центре проведут ещё один субботник, но более масштабный.
Субботник в Белгороде проходит в рамках месяца добровольного служения региону, объявленного врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. В этот день в городе очистят от мусора берега водоёмов, городские парки, скверы и урочища.