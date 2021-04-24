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В Белгороде общегородской субботник всё же состоится

24 апреля 2021, 06:30
Фото: pixabay.com
Об этом утром, 24 апреля, сообщил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Однако из-за погоды план уборки сократят. Присоединиться к субботнику можно в Архиерейской роще.

Сегодня, 24 апреля, в Белгороде все же пройдёт общегородская уборка Архиерейской рощи. Об этом утром сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Но из-за погоды план уборки будет сокращённым.

Врио губернатора области также отметил, что когда будет теплее, в областном центре проведут ещё один субботник, но более масштабный.

Напомним, ранее в мэрии Белгорода сообщили, что общегородскую уборку территорий отменили.

Субботник в Белгороде проходит в рамках месяца добровольного служения региону, объявленного врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. В этот день в городе очистят от мусора берега водоёмов, городские парки, скверы и урочища.

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