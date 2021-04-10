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Posted 10 апреля 2021, 10:36

Published 10 апреля 2021, 10:36

Modified 1 декабря, 08:02

Updated 1 декабря, 08:02

В Белгороде запустят новую главную канализационную станцию

10 апреля 2021, 10:36
Сюжет
Канализация
На её строительство направили более 324 млн рублей. Запустят главную канализационную насосную станцию Белгорода 30 апреля. Свои замечания в проект внёс врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

В настоящее время в областном центре подходит к концу строительство главной канализационной насосной станции. Она находится на левом берегу поймы реки Везёлки, перед впадением её в реку Северский Донец.

Станция перекачивает сточные воды от потребителей коммунальных услуг, которые находятся в северной части города Белгорода. Но оборудование уже устарело и износилось, поэтому необходимо было возвести новую станцию.

На сегодняшний день уже построили комплектную трансформаторную подстанцию, главную насосную станцию, наружные сети канализации и фасад. Также уже смонтировали оборудование, подготовились к благоустройству территории и завершают отделочные работы по пусконаладке оборудования.

Ход строительства нового объекта проинспектировал глава региона Вячеслав Гладков. Он поручил добавить в проект благоустройства территории озеленение и ландшафтные решения.

На строительство главной канализационной станции направили более 324 млн рублей. Её ввод в эксплуатацию позволит экономить более 9 млн в год. Запустят объект 30 апреля.

Напомним, на чистую воду в Белгородской области по поручению Гладкова выделят 3,5 млрд рублей. В планах установить 125 станций водоподготовки, 23 скважины и 12 водонапорных башен. Также региональные власти намерены построить и отремонтировать около 300 км сетей водоснабжения и шесть очистных сооружений.

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