В Белгороде запустят новую главную канализационную станцию

Напомним, на чистую воду в Белгородской области по поручению Гладкова выделят 3,5 млрд рублей. В планах установить 125 станций водоподготовки, 23 скважины и 12 водонапорных башен. Также региональные власти намерены построить и отремонтировать около 300 км сетей водоснабжения и шесть очистных сооружений.