В Белгороде запустят новую главную канализационную станцию

Posted 10 апреля 2021, 10:36
Published 10 апреля 2021, 10:36
Modified 1 декабря, 08:02
Updated 1 декабря, 08:02
В настоящее время в областном центре подходит к концу строительство главной канализационной насосной станции. Она находится на левом берегу поймы реки Везёлки, перед впадением её в реку Северский Донец.
Станция перекачивает сточные воды от потребителей коммунальных услуг, которые находятся в северной части города Белгорода. Но оборудование уже устарело и износилось, поэтому необходимо было возвести новую станцию.
На сегодняшний день уже построили комплектную трансформаторную подстанцию, главную насосную станцию, наружные сети канализации и фасад. Также уже смонтировали оборудование, подготовились к благоустройству территории и завершают отделочные работы по пусконаладке оборудования.
Ход строительства нового объекта проинспектировал глава региона Вячеслав Гладков. Он поручил добавить в проект благоустройства территории озеленение и ландшафтные решения.
На строительство главной канализационной станции направили более 324 млн рублей. Её ввод в эксплуатацию позволит экономить более 9 млн в год. Запустят объект 30 апреля.
Напомним, на чистую воду в Белгородской области по поручению Гладкова выделят 3,5 млрд рублей. В планах установить 125 станций водоподготовки, 23 скважины и 12 водонапорных башен. Также региональные власти намерены построить и отремонтировать около 300 км сетей водоснабжения и шесть очистных сооружений.