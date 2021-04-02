В парке Победы в Белгороде заменят пришедшую в негодность тротуарную плитку

О том, что нужно заняться ремонтом тротуаров и пешеходных зон в регионе, ранее говорил врио губернатора Вячеслав Гладков. Из 3 млн 691 тыс. м² объектов в неудовлетворительном состоянии находятся 160 тыс. м². Завершить работы планируют к 1 мая.