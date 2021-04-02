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В парке Победы в Белгороде заменят пришедшую в негодность тротуарную плитку

2 апреля 2021, 13:20
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Тротуары и пешеходные зоны в областном центре начали приводить в порядок 30 марта. Ремонт уже завершился на одном из участков проспекта Богдана Хмельницкого. За Харьковскую гору основательно примутся в мае, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Белгороде с 30 марта ремонтируют тротуары и пешеходные зоны. 1 апреля работы уже завершились в районе проспекта Богдана Хмельницкого, 108. В ближайших планах — ремонт тротуара возле улицы Губкина, 55 и на пересечении Театрального проезда и улицы Попова.

Сегодня самым крупным объектом для ремонта остаётся парк Победы. Рабочим здесь нужно заменить 800 м² плитки.

К 4 апреля в Белгороде должны уложить более 600 м² новой плитки взамен старой, к 1 мая — ещё 7400 м², заявил главный инженер Белгорблагоустройства Андрей Смирнов. В мае планируют отремонтировать тротуары и пешеходные зоны на улицах Щорса, Королёва, Губкина, проспекте Ватутина.

В пресс-службе мэрии отметили, что объекты для работ выбирают по итогам планового осмотра и на основе жалоб, которые передают управы и лично белгородцы.

О том, что нужно заняться ремонтом тротуаров и пешеходных зон в регионе, ранее говорил врио губернатора Вячеслав Гладков. Из 3 млн 691 тыс. м² объектов в неудовлетворительном состоянии находятся 160 тыс. м². Завершить работы планируют к 1 мая.

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