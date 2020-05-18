За 2,8 млн рублей белгородский парк Победы обзаведётся новой тротуарной плиткой

На вышеуказанные работы готовы выделить 2,8 млн рублей за счёт средств бюджетных учреждений. Подрядчик должен будет справиться с заказом за три дня. При этом нужно будет использовать прописанный в техзадании класс бетона В22,5 и В15, марку по морозостойкости F200.