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За 2,8 млн рублей белгородский парк Победы обзаведётся новой тротуарной плиткой

18 мая 2020, 15:34
Фото: ИА "Бел.Ру"
плитка
Согласно сайту госзакупок в парке Победы за три дня сделают кладку тротуаров и дорожек из цветной фигурной плитки, нарастят горловины колодцев. Все работы выполнят за счёт средств из бюджета.

До 22 мая на сайте госзакупок можно подать заявку на участие в электронном аукционе. Белгорблагоустройство ищет подрядчика для замены тротуарной плитки в парке Победы в Белгороде.

Выбранная на аукционе 26 мая компания-исполнитель должна будет:

  • разобрать имеющиеся тротуары и дорожки из плитки;
  • нарастить горловины колодцев без замены люков;
  • сделать разборку бортовых камней и бетонного основания;
  • выполнить погрузочные, перевозочные и выравнивающие работы;
  • сделать укладку фигурной цветной тротуарной плитки.

Всё это — в соответствии со СНиПами, ГОСТами и ВСНами.

На вышеуказанные работы готовы выделить 2,8 млн рублей за счёт средств бюджетных учреждений. Подрядчик должен будет справиться с заказом за три дня. При этом нужно будет использовать прописанный в техзадании класс бетона В22,5 и В15, марку по морозостойкости F200.

Укладочные работы будут производиться на площади 1489,2 м².

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