За 2,8 млн рублей белгородский парк Победы обзаведётся новой тротуарной плиткой

До 22 мая на сайте госзакупок можно подать заявку на участие в электронном аукционе. Белгорблагоустройство ищет подрядчика для замены тротуарной плитки в парке Победы в Белгороде.
Выбранная на аукционе 26 мая компания-исполнитель должна будет:
Всё это — в соответствии со СНиПами, ГОСТами и ВСНами.
На вышеуказанные работы готовы выделить 2,8 млн рублей за счёт средств бюджетных учреждений. Подрядчик должен будет справиться с заказом за три дня. При этом нужно будет использовать прописанный в техзадании класс бетона В22,5 и В15, марку по морозостойкости F200.
Укладочные работы будут производиться на площади 1489,2 м².