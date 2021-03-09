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Posted 9 марта 2021,, 11:19

Published 9 марта 2021,, 11:19

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

СГОК приобрёл два 240-тонных автосамосвала БелАЗ улучшенной модификации

9 марта 2021, 11:19
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) для работы в карьере приобрёл два 240-тонных автосамосвала БелАЗ.

В новых машинах по предложению специалистов СГОКа улучшены технические характеристики и созданы более комфортные и безопасные условия для водителей. Новые самосвалы позволят уменьшить трафик техники на дорогах карьера и повысить производительность труда.

Ряд изменений коснулся эксплуатации шин. Система контроля давления в шинах теперь позволяет следить за их температурой и держать одинаковое давление в спаренных задних шинах, что снижает интенсивность износа. Также были внесены изменения в систему выпуска выхлопных газов, что позволит облегчить работу двигателя и сократит расход топлива.

Для безопасности и удобства водителя на шасси БелАЗа изменили конструкцию лестницы – вместо вертикального подъёма в кабину сделали подъём по диагонали, начало лестницы оборудовали откидной автоматической ступенью. Также безопасность обеспечивают системы контроля усталости водителя и система видеонаблюдения, которая позволяет следить в режиме on-line и off-line за ситуацией на дороге и за действиями водителя. Сиденье водителя оборудовано трёхточечными ремнями безопасности, на палубе самосвала установлено трёхсекционное цифровое табло, на котором отражается загрузка автосамосвала в тоннах, что позволяет детальнее контролировать погрузку горной массы. В кабине установлены система климат-контроля и система кругового обзора при движении задним ходом.

Автосамосвалы увеличенной грузоподъёмности будут задействованы на перевозке горной массы в карьере СГОКа. Объём перевозок в сутки в среднем составляет 10-11 тысяч тонн на один самосвал.

Всего в карьере Стойленского ГОКа задействованы четыре автосамосвала грузоподъёмностью 240 тонн, три 220-тонных и 32 136-тонных автосамосвала БелАЗ.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Экономика#Стойленский ГОК#Сгок
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