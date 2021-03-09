СГОК приобрёл два 240-тонных автосамосвала БелАЗ улучшенной модификации

Posted 9 марта 2021,, 11:19
Published 9 марта 2021,, 11:19
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
В новых машинах по предложению специалистов СГОКа улучшены технические характеристики и созданы более комфортные и безопасные условия для водителей. Новые самосвалы позволят уменьшить трафик техники на дорогах карьера и повысить производительность труда.
Ряд изменений коснулся эксплуатации шин. Система контроля давления в шинах теперь позволяет следить за их температурой и держать одинаковое давление в спаренных задних шинах, что снижает интенсивность износа. Также были внесены изменения в систему выпуска выхлопных газов, что позволит облегчить работу двигателя и сократит расход топлива.
Для безопасности и удобства водителя на шасси БелАЗа изменили конструкцию лестницы – вместо вертикального подъёма в кабину сделали подъём по диагонали, начало лестницы оборудовали откидной автоматической ступенью. Также безопасность обеспечивают системы контроля усталости водителя и система видеонаблюдения, которая позволяет следить в режиме on-line и off-line за ситуацией на дороге и за действиями водителя. Сиденье водителя оборудовано трёхточечными ремнями безопасности, на палубе самосвала установлено трёхсекционное цифровое табло, на котором отражается загрузка автосамосвала в тоннах, что позволяет детальнее контролировать погрузку горной массы. В кабине установлены система климат-контроля и система кругового обзора при движении задним ходом.
Автосамосвалы увеличенной грузоподъёмности будут задействованы на перевозке горной массы в карьере СГОКа. Объём перевозок в сутки в среднем составляет 10-11 тысяч тонн на один самосвал.
Всего в карьере Стойленского ГОКа задействованы четыре автосамосвала грузоподъёмностью 240 тонн, три 220-тонных и 32 136-тонных автосамосвала БелАЗ.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.