СГОК приобрёл два 240-тонных автосамосвала БелАЗ улучшенной модификации

Для безопасности и удобства водителя на шасси БелАЗа изменили конструкцию лестницы – вместо вертикального подъёма в кабину сделали подъём по диагонали, начало лестницы оборудовали откидной автоматической ступенью. Также безопасность обеспечивают системы контроля усталости водителя и система видеонаблюдения, которая позволяет следить в режиме on-line и off-line за ситуацией на дороге и за действиями водителя. Сиденье водителя оборудовано трёхточечными ремнями безопасности, на палубе самосвала установлено трёхсекционное цифровое табло, на котором отражается загрузка автосамосвала в тоннах, что позволяет детальнее контролировать погрузку горной массы. В кабине установлены система климат-контроля и система кругового обзора при движении задним ходом.