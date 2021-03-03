СГОК помог старооскольскому техникуму в оснащении лаборатории 3D-моделирования

Posted 3 марта 2021,, 10:49
Published 3 марта 2021,, 10:49
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
Он позволит школьникам и студентам получить дополнительные знания и навыки в области 3D -моделирования, 3D-сканирования и 3D-печати и определиться с будущей специальностью. На средства комбината приобрели 3D-сканер, лазерный 3D-принтер, ноутбук и гравер для нанесения маркировки на различные поверхности.
Заниматься в кружке в первое время будут студенты техникума и ученики подшефной 27-й школы. В дальнейшем занятия в кружке станут доступны для учащихся всех школ города.
Старооскольский индустриально-технологический техникум - базовое учебное учреждение Стойленского ГОКа. Более шести лет комбинат и техникум реализуют проект дуальной системы обучения по пяти направлениям. Лучшие студенты СИТТ получают именную стипендию Стойленского ГОКа. Кроме этого СГОК помогает учебному заведению в улучшении материально-технической базы, готовит совместные профориентационные программы.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа
Всесторонняя поддержка учреждений культуры, медицины, образования и спорта является важным направлением социальной политики Стойленского ГОКа. В 2020 году на благотворительные проекты комбинат перечислил 63 млн рублей.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.