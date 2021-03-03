СГОК помог старооскольскому техникуму в оснащении лаборатории 3D-моделирования

Он позволит школьникам и студентам получить дополнительные знания и навыки в области 3D -моделирования, 3D-сканирования и 3D-печати и определиться с будущей специальностью. На средства комбината приобрели 3D-сканер, лазерный 3D-принтер, ноутбук и гравер для нанесения маркировки на различные поверхности.