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Posted 3 марта 2021,, 10:49

Published 3 марта 2021,, 10:49

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

СГОК помог старооскольскому техникуму в оснащении лаборатории 3D-моделирования

3 марта 2021, 10:49
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) совместно со Старооскольским индустриально-технологическим техникумом (СИТТ) открыл профориентационный проект «Кружок технического творчества 3D -моделирования».

Он позволит школьникам и студентам получить дополнительные знания и навыки в области 3D -моделирования, 3D-сканирования и 3D-печати и определиться с будущей специальностью. На средства комбината приобрели 3D-сканер, лазерный 3D-принтер, ноутбук и гравер для нанесения маркировки на различные поверхности.

Заниматься в кружке в первое время будут студенты техникума и ученики подшефной 27-й школы. В дальнейшем занятия в кружке станут доступны для учащихся всех школ города.

Старооскольский индустриально-технологический техникум - базовое учебное учреждение Стойленского ГОКа. Более шести лет комбинат и техникум реализуют проект дуальной системы обучения по пяти направлениям. Лучшие студенты СИТТ получают именную стипендию Стойленского ГОКа. Кроме этого СГОК помогает учебному заведению в улучшении материально-технической базы, готовит совместные профориентационные программы.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа

Всесторонняя поддержка учреждений культуры, медицины, образования и спорта является важным направлением социальной политики Стойленского ГОКа. В 2020 году на благотворительные проекты комбинат перечислил 63 млн рублей.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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