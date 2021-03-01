На СГОКе стартовали конкурсы «Лучший по профессии»-2021

Posted 1 марта 2021,, 11:05
Published 1 марта 2021,, 11:05
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
По итогам первого этапа конкурса, в котором участники отвечали на вопросы электронного тестирования, в финал вышли одиннадцать стойленцев.
Второй этап – практический – прошёл на участке среднего и мелкого дробления Стойленского ГОКа. Финалистам предстояло провести осмотр конвейера при приёмке смены и выявить замечания. На эту операцию участникам отводилось семь минут. Жюри оценивало соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при проведении осмотра, внимательность и качество осмотра.
Победу завоевала машинист конвейера цеха дробления Ирина Анохина. Второе место жюри присудило Александру Дубовому из рудоуправления. На третьем месте – Николай Лысенко с фабрики окомкования. Звание «Лучший молодой рабочий» присвоено 29-летнему Андрею Ряднову с фабрики окомкования.
Победителям конкурса профмастерства вручили дипломы, памятные подарки и корпоративные значки «НЛМК PRO» и 60-летия Стойленского ГОКа, который специально выпущен к юбилейной дате предприятия. Кроме этого призеры получили денежные премии и индивидуальные надбавки к тарифной ставке за мастерство сроком на один год.
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.