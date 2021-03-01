На СГОКе стартовали конкурсы «Лучший по профессии»-2021

Победителям конкурса профмастерства вручили дипломы, памятные подарки и корпоративные значки «НЛМК PRO» и 60-летия Стойленского ГОКа, который специально выпущен к юбилейной дате предприятия. Кроме этого призеры получили денежные премии и индивидуальные надбавки к тарифной ставке за мастерство сроком на один год.