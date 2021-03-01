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Posted 1 марта 2021,, 11:05

Published 1 марта 2021,, 11:05

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

На СГОКе стартовали конкурсы «Лучший по профессии»-2021

1 марта 2021, 11:05
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) состоялся первый из 15 запланированных на 2021 год конкурс на звание «Лучший по профессии». Первыми в профсоревновании встретились 42 машиниста конвейера из четырех цехов комбината.

По итогам первого этапа конкурса, в котором участники отвечали на вопросы электронного тестирования, в финал вышли одиннадцать стойленцев.

Второй этап – практический – прошёл на участке среднего и мелкого дробления Стойленского ГОКа. Финалистам предстояло провести осмотр конвейера при приёмке смены и выявить замечания. На эту операцию участникам отводилось семь минут. Жюри оценивало соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности при проведении осмотра, внимательность и качество осмотра.

Победу завоевала машинист конвейера цеха дробления Ирина Анохина. Второе место жюри присудило Александру Дубовому из рудоуправления. На третьем месте – Николай Лысенко с фабрики окомкования. Звание «Лучший молодой рабочий» присвоено 29-летнему Андрею Ряднову с фабрики окомкования.

Победителям конкурса профмастерства вручили дипломы, памятные подарки и корпоративные значки «НЛМК PRO» и 60-летия Стойленского ГОКа, который специально выпущен к юбилейной дате предприятия. Кроме этого призеры получили денежные премии и индивидуальные надбавки к тарифной ставке за мастерство сроком на один год.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Экономика#Стойленский ГОК#Сгок
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