Арест снегоката заставил белгородца погасить штраф

Мужчину признали правонарушителем по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передача автомобиля пьяному. Белгородцу назначили штраф 30 тысяч рублей, однако он не захотел платить.
Тогда судебный пристав — исполнитель позаботился о ряде санкций против нарушителя, в том числе взыскание исполнительского сбора и временный запрет на выезд за пределы РФ, но штраф оставался неоплаченным, сообщает пресс-служба УФССП по Белгородской области.
После этого пристав направился в место проживания белгородца и обнаружил там имущество должника: снегокат и снегоуборочную машину. Он арестовал их за неуплату. После ареста мужчина полностью заплатил штраф и исполнительский сбор.