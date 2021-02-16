Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Арест снегоката заставил белгородца погасить штраф

16 февраля 2021, 07:02
Фото: Бел.Ру
Житель Нового Оскола не хотел уплачивать административный штраф, приставы арестовали его имущество, в том числе снегокат.

Мужчину признали правонарушителем по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, передача автомобиля пьяному. Белгородцу назначили штраф 30 тысяч рублей, однако он не захотел платить.

Тогда судебный пристав — исполнитель позаботился о ряде санкций против нарушителя, в том числе взыскание исполнительского сбора и временный запрет на выезд за пределы РФ, но штраф оставался неоплаченным, сообщает пресс-служба УФССП по Белгородской области.

После этого пристав направился в место проживания белгородца и обнаружил там имущество должника: снегокат и снегоуборочную машину. Он арестовал их за неуплату. После ареста мужчина полностью заплатил штраф и исполнительский сбор.

Материалы по теме
В Белгородской области приставы принудительно отобрали ребёнка у отцаСудебные приставы на месяц опечатали входы и выходы в белгородском кинотеатреПриставы списали со счёта белгородца 40 тысяч рублей за затопленную квартиру
#Новости#Долги#Арест имущества#Судебные приставы#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18