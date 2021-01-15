В Белгородской области приставы принудительно отобрали ребёнка у отца

Сотрудники ведомства ему объяснили, что, если он добровольно не отдаст сына, ему грозит административная ответственность по ст. 17.14 (нарушение законодательства об исполнительном производстве) и ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование деятельности судебных приставов-исполнителей). После этого отец сына всё-таки отдал.