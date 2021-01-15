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В Белгородской области приставы принудительно отобрали ребёнка у отца

15 января 2021, 07:43
Фото: pixabay.com
В Старом Осколе приставы исполнили решение суда. Они отобрали пятилетнего ребёнка у отца и передали его маме, сообщили в пресс-службе ведомства. Бывший муж не разрешал жене видеться с сыном. Она обратилась в суд.

По информации ведомства, в Старом Осколе супруг на протяжении длительного времени не давал бывшей жене видеть пятилетнего ребёнка. Женщина обратилась в Старооскольский городской суд с иском.

Согласно решению суда, местожительство ребёнка определили с матерью, однако отец не спешил передавать сына бывшей жене. Поэтому исполнительный документ о передаче несовершеннолетнего поступил к судебным приставам.

Они выехали по адресу проживания отца, но дверь им никто не открыл. По словам матери, её сын, возможно, находился дома с дедушкой. Спустя некоторое время должник появился, но отдавать ребёнка отказался.

Сотрудники ведомства ему объяснили, что, если он добровольно не отдаст сына, ему грозит административная ответственность по ст. 17.14 (нарушение законодательства об исполнительном производстве) и ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование деятельности судебных приставов-исполнителей). После этого отец сына всё-таки отдал.

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