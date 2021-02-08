В Новом Осколе отказали в уголовном деле по ремонту школы сильно горючими материалами

На строительные работы гендиректор нанял украинца и бригаду рабочих, потому что его сотрудники были заняты. Сам он приезжал на стройку один-два раза в неделю для выдачи зарплат рабочим. А сметой, по его словам, занимался специалист администрации Новооскольского горокруга. Связаться с гражданами Армении и Украины Гафиулин не может, потому что они вернулись на родину. Специалист администрации тоже, оказывается, уволилась и уехала в Смоленск.