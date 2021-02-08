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В Новом Осколе отказали в уголовном деле по ремонту школы сильно горючими материалами

8 февраля 2021, 07:26
В новооскольской школе № 3 при капремонте задействовали опасные горючие панели. Но возбуждения уголовного дела и завышения сметы не последовало. Разобраться в том, что произошло, попытался «Фонарь».

Белгородский активист Алексей Скурыдин пожаловался в полицию на возможные нарушения при капремонте школы № 3 в Новом Осколе. После этого заявления прокуратура совместно с МЧС провела проверку и выявила использование дешёвых и опасных горючих материалов. А компания «АлексеевкаСтройСервис» должна была использовать слабогорючие — алюминиевые 3D-композитные панели. При этом подрядчик, похоже, сам считал, что эксплуатируются нужные материалы, и в ходе проверки пытался доказать это сертификатом, в котором была группа горючести.

Помимо этого, подрядчик должен был установить пароизоляционный слой плёнкой ютафол, но использовался также другой и более дешёвый материал.

Контракт на капремонт с компанией был заключён на 13,3 миллиона рублей.

Директору школы компания «АлексеевкаСтройСервис» также показывала сертификаты, доказывающие качество панелей. А плёнку подрядчик уговорил директора за необходимостью не устанавливать. Поэтому деньги, которые полагались на покупку плёнки, были потрачены на оградительную сетку для безопасности детей — ремонт проводился без остановки деятельности школы. Однако в смете замену плёнки на сетку не указали, ведь их цены по словам подрядчика равны.

При этом претензий при выполнении ремонтных работ у директора новооскольской школы не оказалось. Была отправлена лишь одна претензия на 14 тысяч рублей за то, что работы не выполнены в срок.

Гендиректор компании Дмитрий Гафиулин рассказал полиции, что на работу устроил одного армянина неофициально, который находил материалы за более низкую цену, но при покупке наличными. Названия фирм названы не были — Дмитрий утверждает, что не помнит их.

На строительные работы гендиректор нанял украинца и бригаду рабочих, потому что его сотрудники были заняты. Сам он приезжал на стройку один-два раза в неделю для выдачи зарплат рабочим. А сметой, по его словам, занимался специалист администрации Новооскольского горокруга. Связаться с гражданами Армении и Украины Гафиулин не может, потому что они вернулись на родину. Специалист администрации тоже, оказывается, уволилась и уехала в Смоленск.

На данный момент компания должна установить новые панели за свой счёт с апреля по август 2021 года.

В начале января в полиции старший следователь СО ОМВД по Новооскольскому горокругу подписал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что не выявили в действиях гендиректора «АлексеевкаСтройСервис» корысти — обязательного признака хищения или мошенничества.

Но постановление было отменено из-за проведения неполной проверки. Установили срок дополнительной проверки — 30 дней. Однако после дело всё равно закрыли, не найдя состава преступления.

А строительная техэкспертиза, которая была назначена 15 декабря 2020 года, подтвердила факт нарушений. В составленном локальном сметном расчёте эксперта стоимость работ не соответствует актам об их приёме. Их стоимость — 4,9 миллиона рублей. За невыполненные работы заплатили 4 миллиона рублей. Они были указаны подрядчиком в актах приёма работ 1318 квадратных метров, на которых никакие работы фактически не проводились.

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