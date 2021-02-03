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Точка на карте: где в Белгородском районе находятся «попковские» школы, сады, ТЦ, АЗС

3 февраля 2021, 17:22
Фото: pixabay.com
геопозиция
К дополнению материала об объектах строительства, за которые экс-глава Белгородского района Анатолий Попков мог получить взятки, публикуем адреса этих самых объектов. Среди них и школа «Вектор успеха», и детсад № 15 в Разумном, и торговые центры.

В середине января на «Бел.Ру» вышел материал о том, что строили в Белгородском районе при экс-главе Анатолии Попкове и за какие объекты он, предположительно, мог получить взятки. Среди этих объектов — пять АЗС, десять ТЦ и ТРЦ, 19 многоквартирных жилых домов, одна школа и три детсада.

Редакция заранее отправила запрос в комитет строительства Белгородского района, чтобы узнать, где расположены эти постройки. Но ответ нам вовремя не прислали. Поэтому с опозданием публикуем эту информацию с отметками некоторых мест на карте.

Заправки

В ответе департамента внутренней и кадровой политики (ДВКП) были указаны пять АЗС: в посёлках Новосадовый, Северный и в сёлах Стрелецкое, Беломестное и Таврово. Комитет строительства же предоставил информацию о шести заправках — как газовых, так и мультитопливных:

  1. Многотопливная АЗС в посёлке Новосадовый, ул. Энергетиков, з/у 89а;
  2. АЗС на 11 км а/д «Белгород-Шебекино» (справа), расположенная в посёлке Разумное;
  3. Мультитопливная АЗС в селе Беломестное;
  4. АГНКС по адресу: село Стрелецкое, СПК «Новая Жизнь»;
  5. МАЗС в посёлке Северный, уч. № 2-к;
  6. Многотопливная АЗС в селе Таврово, мкр. «Таврово-2», ул. Парковая, з/у 10а.

Торговые, торгово-развлекательные и офисные центры

В 2018 году при тогда ещё главе Белгородского района Анатолии Попкове были введены в эксплуатацию следующие торговые объекты:

  1. Торговый комплекс в селе Таврово, мкр. «Таврово-1», ул. Народная, д. 1а;
  2. ТЦ, расположенный в посёлке Новосадовый, ул. Садовая, д. 95;
  3. СТО с торгово-офисными помещениями в селе Новая Деревня, ул. Молодёжная, 2а.

В 2019 году строительство пошло активнее и таких зданий стало значительно больше:

  1. Торговое здание в посёлке Новосадовый, массив №41;
  2. Общественно-торговый центр, расположенный по адресу: посёлок Новосадовый, ул. Ягодная, 22р;
  3. Торгово-офисное здание в Дубовом, мкр «Пригородный», ул. Благодатная, 46;
  4. Торговый комплекс в Севрюково, ул. Малиновая, 80;
  5. Торговое здание в Разумном, мкр. Разумное-71;
  6. Офисное здание, расположенное по адресу: п. Дубовое, мкр. «Дубовская Застава», ул. Богатырская, 30;
  7. Офисное здание в Стрелецком, ул. Привольная, 28;
  8. Торгово-офисное здание в Разумном, ул. Сиреневый бульвар, з/у 4а;
  9. Бизнес-центр блок 1, расположенный в посёлке Дубовое, мкр. «Пригородный», ул. Благодатная;
  10. Магазин смешанных товаров в посёлке Новосадовый, на пересечении ул. Майская и ул. Пионерская в 41-м микрорайоне;
  11. Реконструкция нежилого здания под торгово-офисное назначение: посёлок Северный 1-й, ул. Новая, 2а;
  12. Торгово-офисное здание, расположенное по адресу: посёлок Северный, пер. Второй Восточный, 3.

Объекты образования

При Анатолии Тихоновиче строили также школы, сады и пристройки к ним. Но и тут есть разница между числом объектов, указанных ДВКП, и количеством, прописанным в ответе комитета строительства. По данным департамента, за 2018–2019 годы в Белгородском районе успели построить и ввести в эксплуатацию три детсада, одну школу и пристройку. По данным комитета же были возведены:

  1. Детское общеобразовательное учреждение (ДОУ) на 80 мест и начальная школа в посёлке Дубовое, мкр. №2, «Улитка»;
  2. ДОУ на 350 мест, расположенное по адресу: посёлок Разумное, массив 54, квартал 6;
  3. Детский сад № 15 в Разумном на ул. Почтовой, д. 22а;
  4. Детский сад на 99 мест, расположенный в мкр. «Таврово-10», село Таврово;
  5. Пристройка к детсаду № 3 в Никольском на улице Филатова, д. 12;
  6. Пристройка к детсаду общеразвивающего вида № 27 в Разумном, ул. Ясная, д. 6;
  7. Общеобразовательная школа на 1000 мест, расположенная в посёлке Разумное, массив 54, квартал 3;
  8. Разуменская СОШ № 4 «Вектор Успеха» на улице Вересковой, д. 2а.

Жилые дома

Помимо АЗС, ТЦ, ТРЦ, школ и садов, в период «попковщины» возвели немало многоквартирных домов. Расскажем, где конкретно.

Интересно, что в 2018 году построили всего один дом — многосекционный, расположенный в посёлке Разумное, массив № 54. Зато в 2019 году список был более обширным — целых 22: шесть домов в Майском, пять — в Новосадовом, три — в Репном, по два — в Разумном и Беловском и по одному — в Майском, Стрелецком.

При этом самыми частыми застройщиками выступали компании «Дубовская Застава», «Брик Керамике» и индивидуальный предприниматель Неледва Алексей Георгиевич. Кроме них, в Белгородском районе в тот период дома строили следующие фирмы:

  • ООО «Лимон»,
  • ООО СК «Оникс»,
  • ООО «ИК Улитка»,
  • ООО «Жилстрой-1»,
  • АО «ДСК»,
  • ООО «Радуга»,
  • ООО «Элитный кирпич»
  • ООО ГК «Белгородстроймонтаж».

Тем, кто не знал или забыл, напоминаем, что ООО «Лимон» — компания Павла Тапашиди, который сообщил в ФСБ о том, что Попков требует с него взятку за беспрепятственное строительство в Белгородском районе жилищного комплекса с храмом и православным детским садом.

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