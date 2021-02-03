Точка на карте: где в Белгородском районе находятся «попковские» школы, сады, ТЦ, АЗС

В середине января на «Бел.Ру» вышел материал о том, что строили в Белгородском районе при экс-главе Анатолии Попкове и за какие объекты он, предположительно, мог получить взятки. Среди этих объектов — пять АЗС, десять ТЦ и ТРЦ, 19 многоквартирных жилых домов, одна школа и три детсада.
Редакция заранее отправила запрос в комитет строительства Белгородского района, чтобы узнать, где расположены эти постройки. Но ответ нам вовремя не прислали. Поэтому с опозданием публикуем эту информацию с отметками некоторых мест на карте.
В ответе департамента внутренней и кадровой политики (ДВКП) были указаны пять АЗС: в посёлках Новосадовый, Северный и в сёлах Стрелецкое, Беломестное и Таврово. Комитет строительства же предоставил информацию о шести заправках — как газовых, так и мультитопливных:
В 2018 году при тогда ещё главе Белгородского района Анатолии Попкове были введены в эксплуатацию следующие торговые объекты:
В 2019 году строительство пошло активнее и таких зданий стало значительно больше:
При Анатолии Тихоновиче строили также школы, сады и пристройки к ним. Но и тут есть разница между числом объектов, указанных ДВКП, и количеством, прописанным в ответе комитета строительства. По данным департамента, за 2018–2019 годы в Белгородском районе успели построить и ввести в эксплуатацию три детсада, одну школу и пристройку. По данным комитета же были возведены:
Помимо АЗС, ТЦ, ТРЦ, школ и садов, в период «попковщины» возвели немало многоквартирных домов. Расскажем, где конкретно.
Интересно, что в 2018 году построили всего один дом — многосекционный, расположенный в посёлке Разумное, массив № 54. Зато в 2019 году список был более обширным — целых 22: шесть домов в Майском, пять — в Новосадовом, три — в Репном, по два — в Разумном и Беловском и по одному — в Майском, Стрелецком.
При этом самыми частыми застройщиками выступали компании «Дубовская Застава», «Брик Керамике» и индивидуальный предприниматель Неледва Алексей Георгиевич. Кроме них, в Белгородском районе в тот период дома строили следующие фирмы:
Тем, кто не знал или забыл, напоминаем, что ООО «Лимон» — компания Павла Тапашиди, который сообщил в ФСБ о том, что Попков требует с него взятку за беспрепятственное строительство в Белгородском районе жилищного комплекса с храмом и православным детским садом.