Точка на карте: где в Белгородском районе находятся «попковские» школы, сады, ТЦ, АЗС

Интересно, что в 2018 году построили всего один дом — многосекционный, расположенный в посёлке Разумное, массив № 54. Зато в 2019 году список был более обширным — целых 22: шесть домов в Майском, пять — в Новосадовом, три — в Репном, по два — в Разумном и Беловском и по одному — в Майском, Стрелецком.