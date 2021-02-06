На улицах и в торговых центрах Белгорода заметили «космонавта»

Музыкант Тимур Халиуллин вместе с активистами «Скорой молодёжной помощи» снял клип на музыкальную тему из фильма «Интерстеллар». В кадре Халиуллин не просто играет на органе в белгородской филармонии, а делает это в скафандре.
Ролик решили сделать сюжетным. Судя по всему, герой терпит крушение и оказывается на незнакомой планете. Вскоре оказывается, что заснеженная местность находится в Белгороде — персонаж в скафандре идёт по улицам города, а потом оказывается в одном из торговых центров.
Стоит отметить, что прохожие почти никак не реагируют на необычного пешехода: люди не оборачиваются и не останавливаются посмотреть на гостя в оранжевом комбинезоне и шлеме. Видимо, жители областного центра настолько суровы, что готовы к вторжению инопланетян и высадке космонавтов круглые сутки.
В «Скорой молодёжной помощи» ИА «Бел.Ру» рассказали, что Тимур Халиуллин участвовал только в съёмках в органном зале филармонии.