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На улицах и в торговых центрах Белгорода заметили «космонавта»

6 февраля 2021, 15:17
Фото: кадр из видео
Тимур Халиуллин и активисты «Скорой молодёжной помощи» сняли клип на музыкальную тему из фильма «Интерстеллар». Съёмки проходили в органном зале филармонии и в других местах города.

Музыкант Тимур Халиуллин вместе с активистами «Скорой молодёжной помощи» снял клип на музыкальную тему из фильма «Интерстеллар». В кадре Халиуллин не просто играет на органе в белгородской филармонии, а делает это в скафандре.

Ролик решили сделать сюжетным. Судя по всему, герой терпит крушение и оказывается на незнакомой планете. Вскоре оказывается, что заснеженная местность находится в Белгороде — персонаж в скафандре идёт по улицам города, а потом оказывается в одном из торговых центров.

Стоит отметить, что прохожие почти никак не реагируют на необычного пешехода: люди не оборачиваются и не останавливаются посмотреть на гостя в оранжевом комбинезоне и шлеме. Видимо, жители областного центра настолько суровы, что готовы к вторжению инопланетян и высадке космонавтов круглые сутки.

В «Скорой молодёжной помощи» ИА «Бел.Ру» рассказали, что Тимур Халиуллин участвовал только в съёмках в органном зале филармонии.

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#Новости#Филармония#Тимур халиуллин#Халиуллин#Орган#Нарочно не придумаешь#Новости Белгорода#Надежда Суржина#Культура
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