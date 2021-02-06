На улицах и в торговых центрах Белгорода заметили «космонавта»

Стоит отметить, что прохожие почти никак не реагируют на необычного пешехода: люди не оборачиваются и не останавливаются посмотреть на гостя в оранжевом комбинезоне и шлеме. Видимо, жители областного центра настолько суровы, что готовы к вторжению инопланетян и высадке космонавтов круглые сутки.