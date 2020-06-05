Белгородская филармония завершит концертный сезон в онлайн-режиме

В Белгороде завершается 53-й концертный сезон государственной филармонии. В этом году симфонический оркестр и солисты дадут завершающий концерт в прямом эфире. Трансляция будет доступна в официальных сообществах в социальных сетях. Начнётся концерт 5 июня в 19:00.
Также филармония отчиталась об успехах этого года. Белгород поучаствовал в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Также симфонический оркестр принял участие в празднике, посвящённом 70-летию дипломатических отношений между Россией и КНР. В Белгороде в рамках мероприятия выступил симфонический оркестр города Чанша под управлением Сяо Мина и солисткой Лао Ли.
Популярный исполнитель Иван Алексеев, больше известный под псевдонимом Noize MC, совершил совместный гастрольный тур с оркестром русских народных инструментов. Необычную программу назвали «С оркестром классно!», она была представлена на сценах Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы и Минска.
В марте филармония перешла на дистанционный формат концертов. Всего успели провести 13 концертов в прямом эфире с 23 марта по 5 июня, их посмотрело более 2 млн зрителей.
Напомним, на днях стало известно о том, что цикл музыкальных вечеров под открытым небом «НеслуЧАЙные встречи» в этом году решили перенести. Они начнутся в июле, но в неделю будет проводиться два концерта вместо одного.