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Белгородская филармония завершит концертный сезон в онлайн-режиме

5 июня 2020, 14:06
Фото: ИА "Бел.Ру"
В этом году Белгородская государственная филармония вынуждена закрывать свой концертный сезон в нестандартном формате. Из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией в регионе, музыканты дадут завершающий концерт в онлайн.

В Белгороде завершается 53-й концертный сезон государственной филармонии. В этом году симфонический оркестр и солисты дадут завершающий концерт в прямом эфире. Трансляция будет доступна в официальных сообществах в социальных сетях. Начнётся концерт 5 июня в 19:00.

Также филармония отчиталась об успехах этого года. Белгород поучаствовал в VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Также симфонический оркестр принял участие в празднике, посвящённом 70-летию дипломатических отношений между Россией и КНР. В Белгороде в рамках мероприятия выступил симфонический оркестр города Чанша под управлением Сяо Мина и солисткой Лао Ли.

Популярный исполнитель Иван Алексеев, больше известный под псевдонимом Noize MC, совершил совместный гастрольный тур с оркестром русских народных инструментов. Необычную программу назвали «С оркестром классно!», она была представлена на сценах Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Москвы и Минска.

В марте филармония перешла на дистанционный формат концертов. Всего успели провести 13 концертов в прямом эфире с 23 марта по 5 июня, их посмотрело более 2 млн зрителей.

Напомним, на днях стало известно о том, что цикл музыкальных вечеров под открытым небом «НеслуЧАЙные встречи» в этом году решили перенести. Они начнутся в июле, но в неделю будет проводиться два концерта вместо одного.

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