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Оркестр

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2024
Путин наградил дирижёра белгородской филармонии медалью
Заслуженный работник культуры РФ Евгений Алешников удостоен медали «За труды в культуре и искусстве». Он дирижирует Белгородским академическим русским оркестром. Подробности сообщили в региональном правительстве.
8 февраля, 14:11
2023
80-летие победы в Курской битве отметили парадом оркестров
Марш-парад духовых оркестров «Мелодии Победы» состоялся в Курске. На мероприятии выступил коллектив белгородской филармонии. Парад был посвящён 80-летию победы в Курской битве, сообщают «Курские известия».
26 августа 2023, 14:05
Стало известно, кто точно выступит в Белгородской области 12 июля
10 июля 2023, 14:48
На Везёлке в Белгороде установят сцену на воде для оркестра
На установку сцены готовы потратить 3,1 млн рублей. Её должны установить до 28 апреля, следует из документов закупки.
17 апреля 2023, 14:37
2022
Металлоинвест и благотворительный фонд организовали гастроли оркестра Спивакова
24 марта 2022, 11:35

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