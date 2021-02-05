В Белгородской области в 2021 году построят шесть детских садов

В областном центре построят три детских сада — на 99 мест на улице Орлова, на 150 мест на улице Апанасенко и в микрорайоне Крейда, где учреждение смогут посещать до 145 детей.
В Старом Осколе детсад появится в микрорайоне Дубрава. Он будет рассчитан на 180 мест. 99 дошколят примет детсад в Валуйках, где построят новый корпус в дошкольном учреждении в селе Владимировка Ивнянского района. В общей сложности ввод объектов даст дополнительно до 700 новых мест.
За счёт областного бюджета в 2021 году начнут строительство детсада на 145 мест в микрорайоне Журавлики Губкина, а также новый корпус на 40 мест к детсаду № 10 в Алексеевке. Завершить работы планируют в 2022 году.
В планах также капитальный ремонт 20 детских садов.