Астровирус и норовирус нашли у 60 детей и взрослых в детском саду Старого Оскола

Старооскольский городской суд в виде административного наказания временно приостановил деятельность «Росинки» постановлением от 29 января 2021 года — на 30 суток. Такое наказание связано с тем, что часть нарушений, которые были обнаружены во время проверки, требуют достаточно много времени на исправление. За предоставленное время детский сад должен устранить все нарушения. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Белгородском областном суде.