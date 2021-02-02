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Астровирус и норовирус нашли у 60 детей и взрослых в детском саду Старого Оскола

2 февраля 2021, 12:04
Фото: Бел.Ру
фото из архива
Детсад «Росинка» нарушил в январе ряд санитарных норм, что привело к распространению кишечного вируса, сообщает пресс-служба Старооскольского горсуда Белгородской области.

В период с 11 по 22 января 2021 года детский сад № 45 нарушил 11 пунктов законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В пищеблоке детского сада нет цехового отделения, электрической овощерезки, резервных электронагревателей. На некоторых стенах в пищеблоке обои, из-за чего нельзя сделать влажную уборку стен. И в целом это место нуждается в капитальном ремонте, исходя из проверки. Это привело к распространению инфекции.

В лаборатории выяснили, что посетители учреждения заразились несколькими инфекциями: кишечная болезнь Norovirus второго генотипа, а также Astrovirus и Campylobacter spp. Жертвами вирусов стали не только маленькие дети, но и сотрудники самого детского сада. Пока на момент рассмотрения дела зарегистрировано 60 заболевших и носителей вирусов.

Старооскольский городской суд в виде административного наказания временно приостановил деятельность «Росинки» постановлением от 29 января 2021 года — на 30 суток. Такое наказание связано с тем, что часть нарушений, которые были обнаружены во время проверки, требуют достаточно много времени на исправление. За предоставленное время детский сад должен устранить все нарушения. Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Белгородском областном суде.

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