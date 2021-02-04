Вячеслав Гладков поднялся в рейтинге по упоминаниям в соцсетях

ЦПКР провёл анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях за январь 2021 года. Январь — достаточно опасный месяц для глав, несмотря на низкую активность людей в этот период в связи с праздниками и общим состоянием расслабленности, губернаторам важно не поддаваться общему настроению и продолжать свою деятельность. Иначе репутация и рейтинг могут пострадать. Как же отработал январь врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков?
Гладков занял 14-е место рейтинга по числу упоминаний — это на два места выше, чем в декабре. О главе региона насчитали суммарно 11 583 сообщения. При этом прогресс сообщений упал на 6790. Но это объясняет январь. Все главы регионов в этом месяце регрессировали в данном аспекте за небольшим исключением.
В рейтинге по позитивным упоминаниям в сетях Вячеслав Гладков занял 77-е место — 1,61%. Зато в негативных откликах врио занял предпоследнее, 84-е место. Процент негативных отзывов составил меньше одного — 0,92%.