Вячеслав Гладков поднялся в рейтинге по упоминаниям в соцсетях

ЦПКР провёл анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях за январь 2021 года. Январь — достаточно опасный месяц для глав, несмотря на низкую активность людей в этот период в связи с праздниками и общим состоянием расслабленности, губернаторам важно не поддаваться общему настроению и продолжать свою деятельность. Иначе репутация и рейтинг могут пострадать. Как же отработал январь врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков?