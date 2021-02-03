«Салют Белгород» пополнился двумя футболистами

«Салют» подписал контракты с двумя новыми игроками. Команду пополнили защитник Кирилл Плотников и полузащитник Владислав Корнеев, которые в начале сезона выступали за ФК «Красный».
Плотников в осенней части сезона сыграл в ПФЛ 12 матчей и заработал две жёлтые карточки. Футболисту 23 года. На счету 25-летнего Корнеева 14 игр и семь предупреждений.
Напомним, «Салют» вышел из отпуска 1 февраля. С командой продолжат тренироваться и два футболиста-любителя, которые удачно прошли просмотр. У них тоже есть шансы подписать первые профессиональные контракты.