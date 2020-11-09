«Салют Белгород» обыграл в гостях команду Романа Павлюченко

«Салют» провёл очередной матч чемпионата России по футболу с ногинским «Знаменем» и одержал победу с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол забил защитник гостей Семейкин, отличившийся на 68-й минуте. Отметим, что хозяева доигрывали матч вдесятером после удаления Савина на 78-й минуте.