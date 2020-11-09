«Салют Белгород» обыграл в гостях команду Романа Павлюченко

«Салют» провёл очередной матч чемпионата России по футболу с ногинским «Знаменем» и одержал победу с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол забил защитник гостей Семейкин, отличившийся на 68-й минуте. Отметим, что хозяева доигрывали матч вдесятером после удаления Савина на 78-й минуте.
Не помогли «Знамени» отличиться и звёзды российского футбола — Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Роман Шишкин, вышедший на замену Александр Шешуков. Это первое поражение команды из Ногинска в последних девяти матчах.
По итогам первого круга «Салют Белгород» занимает третье место в турнирной таблице, отставая на три очка от раменского «Сатурна» и на одно — от липецкого «Металлурга».