Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У белгородского музыканта после концерта арестовали гитару

2 февраля 2021, 09:06
Фото: Пресс-служба УФССП России по Белгородской области
Как сообщают в пресс-службе УФССП России по Белгородской области, музыкант лишился электрогитары за неустойку по алиментам. Сумма долга составляет 40 тысяч рублей.

В ведомстве сообщили, что должник был предупреждён об административной, уголовной ответственности и о мерах принудительного исполнения, тем не менее на мужчину это не подействовало — отец всеми способами продолжал игнорировать требования судебных приставов.

В рамках исполнительного производства сотрудники УФССП установили, что мужчина, будучи гитаристом, иногда выступает с концертами в заведениях. По окончании одного из концертов приставы отобрали гитару у горе-отца. Чтобы вернуть музыкальный инструмент, мужчине придётся оплатить неустойку по алиментам в течение десяти дней.

Материалы по теме
В Белгородской области приставы принудительно отобрали ребёнка у отцаСудебные приставы на месяц опечатали входы и выходы в белгородском кинотеатреПриставы списали со счёта белгородца 40 тысяч рублей за затопленную квартиру
#Новости#Гитара#Судебные приставы#Алименты#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18