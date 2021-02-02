У белгородского музыканта после концерта арестовали гитару

В ведомстве сообщили, что должник был предупреждён об административной, уголовной ответственности и о мерах принудительного исполнения, тем не менее на мужчину это не подействовало — отец всеми способами продолжал игнорировать требования судебных приставов.
В рамках исполнительного производства сотрудники УФССП установили, что мужчина, будучи гитаристом, иногда выступает с концертами в заведениях. По окончании одного из концертов приставы отобрали гитару у горе-отца. Чтобы вернуть музыкальный инструмент, мужчине придётся оплатить неустойку по алиментам в течение десяти дней.