В Белгородской области за сутки COVID-19 заболели 169 человек

По ситуации на 1 февраля в области умерли от вируса ещё три человека — подробности пока неизвестны. На протяжении всего наблюдения скончались 375 белгородцев.
Заболели в регионе ещё 169 человек, всего — 27 620. Из них 23 047 уже здоровы, за последние сутки вылечились ещё 78 пациентов. На сегодняшний день болеют ковидом в регионе 4573 человека.
На вакцинацию в области записались уже 20 358 белгородцев — ещё 162 за сутки. Из них двукратно прошли вакцинацию пока 1775, получили один компонент — 14 947.
В Белгороде заболели за последние сутки 36 человек. В Старом Осколе добавилось 39 новых пациентов, при этом смертность от коронавируса в Белгороде в разы выше. В Губкине и в Ивнянском районе — по 11 новых больных за сутки. В остальных районах число заболевших меньше.