В Белгородской области за сутки COVID-19 заболели 169 человек

В Белгороде заболели за последние сутки 36 человек. В Старом Осколе добавилось 39 новых пациентов, при этом смертность от коронавируса в Белгороде в разы выше. В Губкине и в Ивнянском районе — по 11 новых больных за сутки. В остальных районах число заболевших меньше.