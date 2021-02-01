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В Белгородской области за сутки COVID-19 заболели 169 человек

1 февраля 2021, 09:33
Фото: Бел.Ру
При этом на вакцинацию от коронавируса за это время записались 162 жителя региона, сообщили в оперативном штабе.

По ситуации на 1 февраля в области умерли от вируса ещё три человека — подробности пока неизвестны. На протяжении всего наблюдения скончались 375 белгородцев.

Заболели в регионе ещё 169 человек, всего — 27 620. Из них 23 047 уже здоровы, за последние сутки вылечились ещё 78 пациентов. На сегодняшний день болеют ковидом в регионе 4573 человека.

На вакцинацию в области записались уже 20 358 белгородцев — ещё 162 за сутки. Из них двукратно прошли вакцинацию пока 1775, получили один компонент — 14 947.

В Белгороде заболели за последние сутки 36 человек. В Старом Осколе добавилось 39 новых пациентов, при этом смертность от коронавируса в Белгороде в разы выше. В Губкине и в Ивнянском районе — по 11 новых больных за сутки. В остальных районах число заболевших меньше.

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#Новости#Коронавирус#Статистика#Общество
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