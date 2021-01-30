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171 белгородец инфицировался коронавирусом, а пятеро пациентов скончались

30 января 2021, 08:35
Фото: ИА "Бел.Ру"
коронавирус
О такой статистике стало известно 30 января. Нарастающим итогом в регионе выявили 27 279 COVID-положительных людей.

В России, по данным федералов, за сутки прибавилось 19 032 пациента с COVID-19, а в Белгородской области — 171. Общее число заражённых по РФ возросло до 3 832 080 человек, а численность выздоровевших — до 3 279 964. В регионе насчитали 27 279 человек с коронавирусом, а людей, справившихся с болезнью — 24 764 (+117 за сутки).

При этом по стране 512 пациентов с диагнозом «коронавирус» умерли только за последние сутки, а общее число таковых достигло 72 697. В Белгородской области к 30 января погибших от нового вируса стало 367 (+5 человек за сутки).

Данные по муниципалитетам появятся после обеда, а больше информации о COVID-19 в регионе можно прочесть в сюжете на «Бел.Ру».

Напомним, что на брифинге 29 января рассказали о медработниках, которые умерли от коронавируса, спасая жизни других. С начала пандемии в Белгородской области таковых насчитали 15 человек, а 1285 — инфицировались: 361 врач, 798 сотрудников среднего медперсонала и 126 сотрудников младшего медперсонала.

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#Новости#Коронавирус#Федеральный оперштаб#Статистика#Общество
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