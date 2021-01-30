171 белгородец инфицировался коронавирусом, а пятеро пациентов скончались

В России, по данным федералов, за сутки прибавилось 19 032 пациента с COVID-19, а в Белгородской области — 171. Общее число заражённых по РФ возросло до 3 832 080 человек, а численность выздоровевших — до 3 279 964. В регионе насчитали 27 279 человек с коронавирусом, а людей, справившихся с болезнью — 24 764 (+117 за сутки).