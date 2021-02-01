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Posted 1 февраля 2021,, 11:42

Published 1 февраля 2021,, 11:42

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Более трёх тысяч стойленцев прошли обучение в 2020 году

1 февраля 2021, 11:42
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) направил более 19 млн рублей на профессиональное развитие сотрудников в 2020 году. В течение года обучение по различным образовательным программам прошли более 3,3 тысячи стойленцев.

Более 55% работников комбината поучаствовали в программах подготовки и переподготовки, повышения квалификации, получения допусков и аттестации персонала, обучения смежным профессиям, а также семинаров и тренингов развития личностного роста и управленческого потенциала.

В рамках поддержки перспективных работников 75 стойленцев проходят обучение за счёт средств предприятия в профильных вузах страны, среди которых Старооскольский и Губкинский технологические институты НИТУ МИСиС, Белгородский государственный технологический институт им. В.Г. Шухова, Старооскольский филиал МГОРИ-РГГРУ, Белгородский государственный университет, Московский энергетический институт, Санкт-Петербургский государственного университета путей сообщения и другие.

650 работников СГОКа прошли обучение по программам Корпоративного университета Группы НЛМК – единого центра подготовки и повышения квалификации для специалистов всех предприятий компании.

Наша кадровая стратегия предполагает масштабную работу. Ее ключевые направления – это создание кадрового резерва, поддержка и адаптация новых сотрудников, программы для молодых работников, стимулирование профессионального роста перспективных рабочих и ИТР, поддержка института наставничества.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Общество#Стойленский ГОК#Сгок
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