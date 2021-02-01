Более трёх тысяч стойленцев прошли обучение в 2020 году

Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) направил более 19 млн рублей на профессиональное развитие сотрудников в 2020 году. В течение года обучение по различным образовательным программам прошли более 3,3 тысячи стойленцев.