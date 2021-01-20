Из карьера Стойленского ГОКа отгрузили 900-миллионную тонну железной руды

Для получения очередной 100-миллионой тонны руды горнякам понадобилось всего два с половиной года. Первые 100 млн тонн железной руды на СГОКе получили через 20 лет после начала добычи полезного ископаемого – в 1988 году.
Это значимое событие для коллектива комбината, особенно в преддверии юбилея: в 2021 году предприятию исполняется 60 лет! Стойленский ГОК продолжает развиваться. Сегодня наша задача - увеличить производительность предприятия до 43 млн тонн руды в год. Добыча миллиардной тонны руды уже не за горами. Спасибо всем сотрудникам комбината за самоотверженный труд, профессионализм и ответственное отношение к работе.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа
Учет объёмов добычи железорудного сырья ведётся с 1969 года. До начала 80-х годов прошлого столетия в карьере СГОКа основным видом добычи была богатая руда с содержанием железа 52%. Сейчас основной вид продукции, которую добывают в карьере, это железистые кварциты с содержанием железа 30-35%.
Сегодня Стойленский ГОК добывает в год около 40 млн тонн железной руды. По итогам 2020 года из карьера комбината отгрузили 1 млн т аглоруды и 38,3 млн т железистых кварцитов.
Информация о Стойленском ГОКе
Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.