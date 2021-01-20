Из карьера Стойленского ГОКа отгрузили 900-миллионную тонну железной руды

Это значимое событие для коллектива комбината, особенно в преддверии юбилея: в 2021 году предприятию исполняется 60 лет! Стойленский ГОК продолжает развиваться. Сегодня наша задача - увеличить производительность предприятия до 43 млн тонн руды в год. Добыча миллиардной тонны руды уже не за горами. Спасибо всем сотрудникам комбината за самоотверженный труд, профессионализм и ответственное отношение к работе.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа