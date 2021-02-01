Белгородец убил коллегу из-за беспорядка в доме

Происшествие случилось 5 декабря 2020 года в селе Большебыково Красногвардейского района. На съёмном жилье 43-летний мужчина распивал спиртное с товарищем, с которым вместе работал на стройке.
Коллеги поссорились из-за наведения порядка в доме. Они вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений, там обвиняемый нашёл металлическую трубу и несколько раз ударил ею оппонента по голове. От травм его 43-летний рабочий скончался на месте.
Следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
Примечательно, что в апреле 2020 года обвиняемый вышел из тюрьмы, где отбывал наказание — тоже за убийство.