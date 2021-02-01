Белгородец убил коллегу из-за беспорядка в доме

Коллеги поссорились из-за наведения порядка в доме. Они вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений, там обвиняемый нашёл металлическую трубу и несколько раз ударил ею оппонента по голове. От травм его 43-летний рабочий скончался на месте.