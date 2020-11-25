Белгородка убила мужа и забетонировала тело в выгребной яме

Заявление об исчезновении мужчины в феврале этого года подали его родственники. Розыск шёл несколько месяцев, но в итоге правоохранители установили причастность местной жительницы к пропаже её супруга, сообщили в региональном УМВД.
Оказалось, что в последние годы мужчина злоупотреблял алкоголем и поднимал руку на женщину. После очередной ссоры в августе 2019 года та связала спящего мужа, надела на его голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой.
После злоумышленница завернула тело в ковёр и спрятала в выгребной яме. На следующий день она залила её бетоном.
Суд признал женщину виновной в убийстве. Ей назначено шесть лет колонии общего режима.