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Белгородка убила мужа и забетонировала тело в выгребной яме

25 ноября 2020, 06:46
Фото: Бел.Ру
В Белгородской области завершился судебный процесс над жительницей села Соломино. Женщина в течение года скрывала убийство мужа, утверждая, что он уехал на заработки.

Заявление об исчезновении мужчины в феврале этого года подали его родственники. Розыск шёл несколько месяцев, но в итоге правоохранители установили причастность местной жительницы к пропаже её супруга, сообщили в региональном УМВД.

Оказалось, что в последние годы мужчина злоупотреблял алкоголем и поднимал руку на женщину. После очередной ссоры в августе 2019 года та связала спящего мужа, надела на его голову полиэтиленовый пакет и придавила подушкой.

После злоумышленница завернула тело в ковёр и спрятала в выгребной яме. На следующий день она залила её бетоном.

Суд признал женщину виновной в убийстве. Ей назначено шесть лет колонии общего режима.

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#Новости#Убийство#Выгребная яма#Происшествия
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