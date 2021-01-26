В юбилейный год на СГОКе пройдут 15 конкурсов профмастерства

Профконкурсы стартуют в феврале с состязаний машинистов конвейера, а завершат их в декабре 2021 года слесари-ремонтники. В течение года соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты экскаватора и бульдозера, дробильщики, помощники машиниста экскаватора и тягового агрегата, дорожно-путевые рабочие, электрогазосварщики, электромонтеры и электрослесари, водители автомобиля и слесари по ремонту подвижного ж.д. состава.