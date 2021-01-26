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Posted 26 января 2021,, 09:25

Published 26 января 2021,, 09:25

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В юбилейный год на СГОКе пройдут 15 конкурсов профмастерства

26 января 2021, 09:25
В 2021 году, в год 60-летия Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК), пройдут пятнадцать конкурсов профессионального мастерства для работников различных специальностей.

Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий, мотивации к более эффективной и качественной работе и творчеству на производстве, а также на обмен профессиональным опытом.

Профконкурсы стартуют в феврале с состязаний машинистов конвейера, а завершат их в декабре 2021 года слесари-ремонтники. В течение года соревноваться в профессиональном мастерстве будут машинисты экскаватора и бульдозера, дробильщики, помощники машиниста экскаватора и тягового агрегата, дорожно-путевые рабочие, электрогазосварщики, электромонтеры и электрослесари, водители автомобиля и слесари по ремонту подвижного ж.д. состава.

Конкурсы включают теоретический и практический этапы. Сначала участники проходят электронное тестирование, после чего конкурсанты с наибольшим количеством баллов допускаются к практическому заданию. По итогам обоих этапов жюри определяет тройку лидеров и победителя в номинации «Лучший молодой рабочий» (до 30 лет).

Стойленцы постоянно демонстрируют рост профессионального мастерства и совершенствуют свои навыки. Для работников участие и победа в конкурсах профмастерства и других кадровых мероприятиях – возможность дальнейшего развития личных и профессиональных компетенций, продвижения по карьерной лестнице.Роман Великанский, директор по персоналу Стойленского ГОКа

Победители каждого профсоревнования получают денежные премии, корпоративные значки «НЛМК PRO», подарки и дипломы. Кроме того, в течение года им назначают надбавку к тарифной ставке от 20 до 30%. В качестве поощрения их портреты размещают на баннерах на территории предприятия.

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

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#Новости#Общество#Стойленский ГОК#Сгок
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