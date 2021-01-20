Белгородский следком проверит смерть мужчины с инвалидностью в пожаре

19 января во время тушения пожара в доме в селе Ломово Корочанского района спасатели нашли тело 67-летнего мужчины.
По предварительным данным, погибший на момент возникновения огня был в доме один, самостоятельно передвигаться не мог из-за инвалидности. Огонь в доме заметили соседи. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении.
Следователи Новооскольского межрайонного отдела проводят доследственную проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия и причину смерти.