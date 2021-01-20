Белгородец за один вечер «заработал» четыре уголовных дела

В шебекинский отдел полиции обратились два местных жителя. Они сообщили о причинённых им травмах и грабеже.
Подозреваемым оказался 33-летний не раз судимый шебекинец. По предварительным данным, мужчина вышел из тюрьмы и хотел отомстить приятелю, из-за которого, как он считал, сел в тюрьму.
Они случайно встретились в гостях у общего знакомого. В ходе ссоры злоумышленник нанёс 43-летнему оппоненту удар ножом в предплечье, а после забрал у того телефон.
Пострадал и 24-летний хозяин дома. Буйный гость стал требовать у него организовать застолье, а после отказа несколько раз ударил в лицо и скрылся.
По заключению врачей, здоровью 43-летнего мужчины причинён лёгкий вред, а 24-летнего парня — средний.
Возбуждены четыре уголовных дела за умышленное причинение вреда здоровью с помощью предмета в качестве оружия, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угрозу убийством и грабёж.