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Белгородец за один вечер «заработал» четыре уголовных дела

20 января 2021, 07:02
Фото: Бел.Ру
В один день мужчина отметился грабежом и нанесением травм ножом и кулаком. Его заключили под стражу и возбудили на него четыре уголовных дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

В шебекинский отдел полиции обратились два местных жителя. Они сообщили о причинённых им травмах и грабеже.

Подозреваемым оказался 33-летний не раз судимый шебекинец. По предварительным данным, мужчина вышел из тюрьмы и хотел отомстить приятелю, из-за которого, как он считал, сел в тюрьму.

Они случайно встретились в гостях у общего знакомого. В ходе ссоры злоумышленник нанёс 43-летнему оппоненту удар ножом в предплечье, а после забрал у того телефон.

Пострадал и 24-летний хозяин дома. Буйный гость стал требовать у него организовать застолье, а после отказа несколько раз ударил в лицо и скрылся.

По заключению врачей, здоровью 43-летнего мужчины причинён лёгкий вред, а 24-летнего парня — средний.

Возбуждены четыре уголовных дела за умышленное причинение вреда здоровью с помощью предмета в качестве оружия, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угрозу убийством и грабёж.

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#Новости#Шебекино#Грабёж#Происшествия
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