Белгородец за один вечер «заработал» четыре уголовных дела

В один день мужчина отметился грабежом и нанесением травм ножом и кулаком. Его заключили под стражу и возбудили на него четыре уголовных дела, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

В шебекинский отдел полиции обратились два местных жителя. Они сообщили о причинённых им травмах и грабеже. Подозреваемым оказался 33-летний не раз судимый шебекинец. По предварительным данным, мужчина вышел из тюрьмы и хотел отомстить приятелю, из-за которого, как он считал, сел в тюрьму. Они случайно встретились в гостях у общего знакомого. В ходе ссоры злоумышленник нанёс 43-летнему оппоненту удар ножом в предплечье, а после забрал у того телефон. Пострадал и 24-летний хозяин дома. Буйный гость стал требовать у него организовать застолье, а после отказа несколько раз ударил в лицо и скрылся. По заключению врачей, здоровью 43-летнего мужчины причинён лёгкий вред, а 24-летнего парня — средний. Возбуждены четыре уголовных дела за умышленное причинение вреда здоровью с помощью предмета в качестве оружия, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, угрозу убийством и грабёж. Материалы по теме В Белгородской области мужчина убил возлюбленную 32 ударами ножом После пяти полученных в грудь ударов ножом женщина сама вызвала себе скорую Ревнивый белгородец нанёс жене несколько ударов ножом в голову