Ревнивый белгородец нанёс жене несколько ударов ножом в голову

Ссора между супругами произошла поздно вечером 20 июня этого года: в порыве ревности мужчина ударил жену ножом в голову, но она успела защититься и упала на спину. После этого муж не меньше двух раз ударил её ножом в область головы и груди, а также порезал левую руку, уточнили в пресс-службе суда.
На заседании мужчина признал вину и раскаялся. Мотивом преступления стала ревность из-за развода и злоупотребление алкоголем. Белгородец приговорён к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. У него, как и у потерпевшей стороны есть время на обжалование решения.