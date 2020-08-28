Ревнивый белгородец нанёс жене несколько ударов ножом в голову

Ссора между супругами произошла поздно вечером 20 июня этого года: в порыве ревности мужчина ударил жену ножом в голову, но она успела защититься и упала на спину. После этого муж не меньше двух раз ударил её ножом в область головы и груди, а также порезал левую руку, уточнили в пресс-службе суда.