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Ревнивый белгородец нанёс жене несколько ударов ножом в голову

28 августа 2020, 14:02
Фото: Бел.Ру
Шебекинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя села Максимовка Шебекинского горокруга. Его обвиняли в покушении на убийство и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью своей жены.

Ссора между супругами произошла поздно вечером 20 июня этого года: в порыве ревности мужчина ударил жену ножом в голову, но она успела защититься и упала на спину. После этого муж не меньше двух раз ударил её ножом в область головы и груди, а также порезал левую руку, уточнили в пресс-службе суда.

На заседании мужчина признал вину и раскаялся. Мотивом преступления стала ревность из-за развода и злоупотребление алкоголем. Белгородец приговорён к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. У него, как и у потерпевшей стороны есть время на обжалование решения.

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