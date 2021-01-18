В Белгородской области развернут более 30 пунктов вакцинации от коронавируса

Мы хотим сделать схему, чтобы понимать, сколько в районах будет прививаться людей и сколько медиков туда отправится. Ранее у нас было только пять пунктов вакцинации, потому что на область было только две тысячи доз вакцин. Мы готовимся к приходу большого транша, поэтому увеличиваем количество пунктов. Людмила Крылова