В Белгородской области развернут более 30 пунктов вакцинации от коронавируса

В Белгородской области планируют развернуть более 30 пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила замначальника депздрава Людмила Крылова. По её словам, для того, чтобы делать прививки пациентам, медучреждение должно иметь лицензию на вакцинацию.
Количество пунктов вакцинации зависит от лицензии. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выявить все адреса. Лицензию на вакцинацию имеет каждая ЦРБ, а это минимум 20 заведений. Каждая поликлиника имеет лицензию по каждому адресу. Навскидку это получится более 30 пунктов. Людмила Крылова
Также Крылова сказала, что сейчас ведётся подсчёт по системе бережливых технологий, сколько времени и врачей потребуется на то, чтобы в день привить условную сотню пациентов.
Мы хотим сделать схему, чтобы понимать, сколько в районах будет прививаться людей и сколько медиков туда отправится. Ранее у нас было только пять пунктов вакцинации, потому что на область было только две тысячи доз вакцин. Мы готовимся к приходу большого транша, поэтому увеличиваем количество пунктов. Людмила Крылова
Напомним, что при организации вакцинации потоки пациентов будут максимально разводить и изолировать здоровых людей от тех, у кого есть симптомы каких-либо заболеваний.
Также ранее мы писали о том, куда придётся ездить белгородцам, чтобы получить свою дозу вакцины. Прививать пациентов собирались по вечерам.