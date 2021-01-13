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В депздраве рассказали, куда белгородцам придётся ездить на прививки от коронавируса

13 января 2021, 13:19
Фото: ИА "БелРу"
Заместитель начальника регионального департамента здравоохранения Ирина Николаева рассказала о схеме работы прививочной кампании от коронавируса в Белгородской области. Всего в регионе работают пять площадок, где белгородцы могут провакцинироваться. При необходимости людей будут туда привозить.

По словам Николаевой, с людьми, которые записались на вакцинацию от COVID-19 на сайте регионального департамента здравоохранения, по контактному телефону связываются сотрудники медорганизации, к которой они прикреплены. Затем они приходят в поликлинику для осмотра и, если понадобится, сдачи ПЦР-теста. Далее, когда в область поступает вакцина, желающих привиться оповещают, и они приезжают на площадку вакцинации. Для тех, у кого нет возможности доехать самостоятельно, организуют централизованную доставку к назначенному времени.

Препарат от коронавируса пятидозовый. То есть, когда мы размораживаем его (поскольку он хранится при температуре -18° С), у нас должна быть сформирована микрогруппа из пяти человек, чтобы мы могли быстро ввести компонент. Здесь проходит ювелирная работа между двумя медорганизациями, которые будут формировать как большую группу, так и маленькую. Ирина Николаева, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения

По информации регионального департамента здравоохранения, распределение муниципалитетов по закреплённым площадкам выглядит следующим образом:

  • Городская поликлиника Белгорода – Белгород и Шебекино;
  • Алексеевская ЦРБ – Красное, Бирюч, Валуйки, Вейделевка, Ровеньки и Алексеевка;
  • Старооскольская ЦРБ – Старый Оскол;
  • Губкинская ЦРБ – Прохоровка, Короча, Чернянка, Новый Оскол и Волоконовка;
  • Белгородская ЦРБ – Грайворон, Красная Яруга, Ракитное, Борисовка, Ивня и Яковлево.

Николаева также отметила, что среди жителей районов достаточно много желающих привиться. Так, по состоянию на 13 января в Алексеевке хотят пройти вакцинацию 367 человек, Борисовке — 30, Грайвороне — 33, Ивне — 18, Короче — 95, Новом Осколе — 536, Томаровке — 38, Чернянке — 18, Шебекино — 172 и Яковлево — 87.

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