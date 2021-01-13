В депздраве рассказали, куда белгородцам придётся ездить на прививки от коронавируса

По словам Николаевой, с людьми, которые записались на вакцинацию от COVID-19 на сайте регионального департамента здравоохранения, по контактному телефону связываются сотрудники медорганизации, к которой они прикреплены. Затем они приходят в поликлинику для осмотра и, если понадобится, сдачи ПЦР-теста. Далее, когда в область поступает вакцина, желающих привиться оповещают, и они приезжают на площадку вакцинации. Для тех, у кого нет возможности доехать самостоятельно, организуют централизованную доставку к назначенному времени.