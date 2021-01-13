В депздраве рассказали, куда белгородцам придётся ездить на прививки от коронавируса

По словам Николаевой, с людьми, которые записались на вакцинацию от COVID-19 на сайте регионального департамента здравоохранения, по контактному телефону связываются сотрудники медорганизации, к которой они прикреплены. Затем они приходят в поликлинику для осмотра и, если понадобится, сдачи ПЦР-теста. Далее, когда в область поступает вакцина, желающих привиться оповещают, и они приезжают на площадку вакцинации. Для тех, у кого нет возможности доехать самостоятельно, организуют централизованную доставку к назначенному времени.
Препарат от коронавируса пятидозовый. То есть, когда мы размораживаем его (поскольку он хранится при температуре -18° С), у нас должна быть сформирована микрогруппа из пяти человек, чтобы мы могли быстро ввести компонент. Здесь проходит ювелирная работа между двумя медорганизациями, которые будут формировать как большую группу, так и маленькую. Ирина Николаева, заместитель начальника регионального департамента здравоохранения
По информации регионального департамента здравоохранения, распределение муниципалитетов по закреплённым площадкам выглядит следующим образом:
Николаева также отметила, что среди жителей районов достаточно много желающих привиться. Так, по состоянию на 13 января в Алексеевке хотят пройти вакцинацию 367 человек, Борисовке — 30, Грайвороне — 33, Ивне — 18, Короче — 95, Новом Осколе — 536, Томаровке — 38, Чернянке — 18, Шебекино — 172 и Яковлево — 87.