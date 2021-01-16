Одна бабушка и три «няньки»: в белгородском депздраве объясняют толпу в поликлинике

Показывают очереди в поликлинике (фотографию — прим. ред.). Сидит бабушка, у неё три сопровождающих. И так же на каждую — ещё по два, по три. А потом вы кричите: откуда у нас столько людей в коридоре? Зачем столько нагнали в эту больницу? Ну, а зачем же вы все явились в такую ситуацию (с сопровождающими — прим. ред.). Нет, нам же нужно на одну ляльку семь нянек. Только вот из этих семи только одна сидит с бабушкой, а остальные по периметру. Рассказывают, какие у нас плохие врачи. И начинают скандалить с соседями: то они тут стул занимали раньше, то ещё что-нибудь. Людмила Крылова