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Одна бабушка и три «няньки»: в белгородском депздраве объясняют толпу в поликлинике

16 января 2021, 14:43
Фото: Бел.Ру
В белгородском департаменте здравоохранения сообщили, что не всегда картина с очередями в поликлиниках на самом деле иллюстрирует количество ожидающих приёма пациентов. По словам замначальника депздрава, в коридорах много сопровождающих.

Замначальника белгородского депздрава Людмила Крылова прокомментировала ситуацию с очередями в поликлиниках региона. По её словам, далеко не всегда все люди, которых фотографируют в коридорах медучреждений, на самом деле стоят в очереди и ждут приёма врача.

Показывают очереди в поликлинике (фотографию — прим. ред.). Сидит бабушка, у неё три сопровождающих. И так же на каждую — ещё по два, по три. А потом вы кричите: откуда у нас столько людей в коридоре? Зачем столько нагнали в эту больницу? Ну, а зачем же вы все явились в такую ситуацию (с сопровождающими — прим. ред.). Нет, нам же нужно на одну ляльку семь нянек. Только вот из этих семи только одна сидит с бабушкой, а остальные по периметру. Рассказывают, какие у нас плохие врачи. И начинают скандалить с соседями: то они тут стул занимали раньше, то ещё что-нибудь. Людмила Крылова

Замначальника депздрава попросила белгородцев подходить к ситуации со здравомыслием и не создавать в коридорах толпы. Если есть возможность, то следует подождать пациента в машине или другом месте, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.

Напомним, что ситуации с очередями в поликлиниках попадают в поле зрения СМИ и медиков не в первый раз. В Строителе проблему очередей в коридоре решили просто — выгнали людей ожидать своей очереди на мороз. Жители Таврово пожаловались на столпотворение в поликлинике и на то, что их принимает только один врач, врио губернатора области Вячеславу Гладкову. Стоит отметить, что и стояние в очереди не гарантирует того, что врач установит диагноз и назначит лечение.

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