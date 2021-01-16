Одна бабушка и три «няньки»: в белгородском депздраве объясняют толпу в поликлинике

Замначальника белгородского депздрава Людмила Крылова прокомментировала ситуацию с очередями в поликлиниках региона. По её словам, далеко не всегда все люди, которых фотографируют в коридорах медучреждений, на самом деле стоят в очереди и ждут приёма врача.
Показывают очереди в поликлинике (фотографию — прим. ред.). Сидит бабушка, у неё три сопровождающих. И так же на каждую — ещё по два, по три. А потом вы кричите: откуда у нас столько людей в коридоре? Зачем столько нагнали в эту больницу? Ну, а зачем же вы все явились в такую ситуацию (с сопровождающими — прим. ред.). Нет, нам же нужно на одну ляльку семь нянек. Только вот из этих семи только одна сидит с бабушкой, а остальные по периметру. Рассказывают, какие у нас плохие врачи. И начинают скандалить с соседями: то они тут стул занимали раньше, то ещё что-нибудь. Людмила Крылова
Замначальника депздрава попросила белгородцев подходить к ситуации со здравомыслием и не создавать в коридорах толпы. Если есть возможность, то следует подождать пациента в машине или другом месте, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.
Напомним, что ситуации с очередями в поликлиниках попадают в поле зрения СМИ и медиков не в первый раз. В Строителе проблему очередей в коридоре решили просто — выгнали людей ожидать своей очереди на мороз. Жители Таврово пожаловались на столпотворение в поликлинике и на то, что их принимает только один врач, врио губернатора области Вячеславу Гладкову. Стоит отметить, что и стояние в очереди не гарантирует того, что врач установит диагноз и назначит лечение.