В новом МФЦ в Белгороде будут регистрировать транспорт

Новое отделение, 24-е по счёту в регионе, открылось на Промышленном проезде, сообщили в департаменте цифрового развития. Пока белгородцам оказывают стандартный набор услуг, но вскоре здесь появится возможность регистрации транспорта, что крайне редко для российских МФЦ.

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