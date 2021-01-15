В новом МФЦ в Белгороде будут регистрировать транспорт

Отделение открыли на Промышленном проезде, 9 в Белгороде — в здании МРЭО ГИБДД. Ранее в этом районе не было МФЦ.
Помимо получения стандартных услуг, уже скоро горожане смогут зарегистрировать здесь транспорт. Такая возможность появится в первом квартале текущего года. Как отметила руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина, в российских МФЦ крайне редко можно встретить подобную услугу.
В МФЦ может обратиться любой житель региона, не только жители северной части Белгорода. Посещение отделения возможно только по предварительной записи: через сайт, контакт-центр +7 (4722) 42-42-42 или терминал в МФЦ.
Новое отделение — 24-е по счёту в Белгородской области. В планах местных властей — открыть как можно больше небольших МФЦ по всему региону.