Прокуратура проверит некачественную квартиру для инвалида под Белгородом

Прокуроры заинтересовались и обстановкой на спортивной площадке в школе № 39 в Белгороде. Там на территории заметили деформированное ограждение и торчащую проволоку, у ограждений острые края, часть каркасного ограждения была обломана, гимнастические снаряды не окрашены.Ведомство проверит соблюдение законодательства об образовании и санитарных норм и правил при эксплуатации спортплощадки.