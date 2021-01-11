Прокуратура проверит некачественную квартиру для инвалида под Белгородом

Первая история произошла с ребёнком-инвалидом из Шебекино. Девочку переселили в квартиру в плохом санитарном состоянии: бывший хозяин оставил здесь немало мусора. Кроме этого, по словам мамы ребёнка-инвалида, мужчина накопил стотысячный долг за коммунальные услуги.
Квартиру девочке предоставила местная администрация. По словам чиновников, другого жилья, подходящего по нормативам, в собственности горокруга не было.
Прокуратура узнала об этой истории из СМИ. По информации пресс-службы, ведомство проверит соблюдение жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства при предоставлении квартиры ребёнку-инвалиду.
Прокуроры заинтересовались и обстановкой на спортивной площадке в школе № 39 в Белгороде. Там на территории заметили деформированное ограждение и торчащую проволоку, у ограждений острые края, часть каркасного ограждения была обломана, гимнастические снаряды не окрашены.Ведомство проверит соблюдение законодательства об образовании и санитарных норм и правил при эксплуатации спортплощадки.