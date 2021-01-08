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В одной из школ Белгорода нашли небезопасные элементы на спортплощадке

8 января 2021, 12:13
Фото: onf.ru
Мэрия Белгорода при этом не спешит контролировать устранение нарушений. Активисты ОНФ требуют качественно отремонтировать спортивную площадку в школе № 39. На ней заметили деформированное ограждение и торчащие из земли бетонные конструкции.

Активисты ОНФ небезопасные элементы на спортивной площадке средней школы № 39 в Белгороде. Эксперты заметили на территории деформированное ограждение и торчащую проволоку. При этом края ограждения острые и могут нанести повреждения детям. Также обломана часть каркасного ограждения площадки.

Фото: сайт ОНФ

Помимо этого, эксперты указывают на деформированные гимнастические снаряды, которые не окрашены. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Ахтырский сказал, что вообще не представляет, как и почему спортивную площадку приняли перед новым учебным годом. По его словам, видно, что краска облезла не на днях, а находится в таком состоянии уже давно.

Письмо с просьбой устранить небезопасные элементы и повреждения эксперты ОНФ направили в мэрию Белгорода. Но в городской администрации ответили только тем, что пообещали демонтировать ограждение. Будет ли как-то ремонтировать остальные объекты и устранят ли проблемные объекты — непонятно.

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