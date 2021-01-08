В одной из школ Белгорода нашли небезопасные элементы на спортплощадке

Активисты ОНФ небезопасные элементы на спортивной площадке средней школы № 39 в Белгороде. Эксперты заметили на территории деформированное ограждение и торчащую проволоку. При этом края ограждения острые и могут нанести повреждения детям. Также обломана часть каркасного ограждения площадки.
Помимо этого, эксперты указывают на деформированные гимнастические снаряды, которые не окрашены. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Ахтырский сказал, что вообще не представляет, как и почему спортивную площадку приняли перед новым учебным годом. По его словам, видно, что краска облезла не на днях, а находится в таком состоянии уже давно.
Письмо с просьбой устранить небезопасные элементы и повреждения эксперты ОНФ направили в мэрию Белгорода. Но в городской администрации ответили только тем, что пообещали демонтировать ограждение. Будет ли как-то ремонтировать остальные объекты и устранят ли проблемные объекты — непонятно.