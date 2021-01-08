В одной из школ Белгорода нашли небезопасные элементы на спортплощадке

Помимо этого, эксперты указывают на деформированные гимнастические снаряды, которые не окрашены. Сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Ахтырский сказал, что вообще не представляет, как и почему спортивную площадку приняли перед новым учебным годом. По его словам, видно, что краска облезла не на днях, а находится в таком состоянии уже давно.