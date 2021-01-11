Какие детские выплаты можно получить в 2021 году

В 2021-м семьи с детьми будут получать пособия, которые были введены в прошлом году. Так, январские выплаты на детей от трёх до семи лет родителям поступят не позднее 26 января. Выплаты на детей до трёх лет россиянам перевели ещё в декабре, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты.
В ведомстве отметили, что размер пособия на детей от трёх до семи лет в 2021 году увеличится в два раза и составит один региональный прожиточный минимум для семей, в которых даже с учётом выплаты в размере половины прожиточного минимума семья продолжает быть малоимущей.
Продолжатся выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет — из средств федерального бюджета и материнского капитала соответственно. В некоторых регионах семьи могут рассчитывать на ежемесячное пособие на третьего ребёнка до трёх лет.
Те россияне, которые не получили выплат летом 2020 года, до 31 марта могут подать заявление на разовую выплату в 5 тыс. рублей на детей до восьми лет. Сумма положена детям, появившимся на свет после 18 декабря 2012 года. Получить деньги от государства могут и те семьи, в которых ребёнок родится с января по март 2021 года.
Кроме того, для родителей при появлении третьего или последующих детей предусмотрена программа поддержки, позволяющая получить от государства 450 тыс. рублей на ипотеку.
Напомним, что в 2021 году в России проиндексируют материнский капитал. Выплата на первого ребёнка составит 483 882 рубля, а на второго — 639 432 рубля.