Какие детские выплаты можно получить в 2021 году

Те россияне, которые не получили выплат летом 2020 года, до 31 марта могут подать заявление на разовую выплату в 5 тыс. рублей на детей до восьми лет. Сумма положена детям, появившимся на свет после 18 декабря 2012 года. Получить деньги от государства могут и те семьи, в которых ребёнок родится с января по март 2021 года.