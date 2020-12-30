Уволенной белгородке отказывали в выплатах на детей

В ходе проверки оказалось, что с 2006 года женщина работала в ООО Торговый Дом «Лесной». В 2011 году она ушла в декрет, а через год получила отказ в предоставлении рабочего места. После этого она была связана с компанией лишь формальной записью в трудовой — реальную деятельность белгородка там не осуществляла, сообщили в областной прокуратуре.
Однако именно это стало причиной отказа в выплате единовременного пособия при рождении двух детей в период с 2014 по 2016 годы. В январе 2020-го Октябрьский районный суд признал трудовые отношения между женщиной и компанией прекращёнными с 2013 года.
Позже Свердловский райсуд удовлетворил требования надзорного ведомства. Центр обязан назначить и выплатить женщине пособия при рождении второго ребёнка и по уходу на двоих детей.