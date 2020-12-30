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Уволенной белгородке отказывали в выплатах на детей

30 декабря 2020, 07:05
Фото: Бел.Ру
Прокуратура заинтересовалась проблемой жительницы Белгорода, которая не смогла получить пособия на детей в МБУ «Центр социальных выплат».

В ходе проверки оказалось, что с 2006 года женщина работала в ООО Торговый Дом «Лесной». В 2011 году она ушла в декрет, а через год получила отказ в предоставлении рабочего места. После этого она была связана с компанией лишь формальной записью в трудовой — реальную деятельность белгородка там не осуществляла, сообщили в областной прокуратуре.

Однако именно это стало причиной отказа в выплате единовременного пособия при рождении двух детей в период с 2014 по 2016 годы. В январе 2020-го Октябрьский районный суд признал трудовые отношения между женщиной и компанией прекращёнными с 2013 года.

Позже Свердловский райсуд удовлетворил требования надзорного ведомства. Центр обязан назначить и выплатить женщине пособия при рождении второго ребёнка и по уходу на двоих детей.

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