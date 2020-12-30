Уволенной белгородке отказывали в выплатах на детей

В ходе проверки оказалось, что с 2006 года женщина работала в ООО Торговый Дом «Лесной». В 2011 году она ушла в декрет, а через год получила отказ в предоставлении рабочего места. После этого она была связана с компанией лишь формальной записью в трудовой — реальную деятельность белгородка там не осуществляла, сообщили в областной прокуратуре.