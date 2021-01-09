Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гороскоп на 2021 год: Стрельцы будут много путешествовать

9 января 2021, 05:45
Фото: pixabay.com
Стрельцы смогут отлично провести год и попутешествовать. Все приключения принесут много эмоций и радости, поэтому не бойтесь экспериментировать.

Стрельцам Луна с самого начала года начнёт тыкать в лицо всякими возможностями. Некоторые представители знака могут отправиться в путешествие и тут важно разграничить приятный отпуск и отлёт кукухой в тёплые края. Любая путь-дороженька даст вам возможность получить свежие впечатления. И это не зависит от того, в какое Туево-Кукуево вас занесёт — эмоций вы всё равно отхватите по самую крышечку.

В середине весны не стоит брать кредиты, верить в финансовые гороскопы и вообще что-то там кашеварить с деньгами. Скачите ото всех этих денежных вопросов в светлое будущее так, будто оно действительно существует не только в новогодних обращениях по телевизору. Если сейчас дадите слабину, то ухнете в долговую яму, из которой придётся долго выбираться.

В начале лета будете порхать бабочкой и сможете оторвать все свои конечности от земли. Романтика поможет вам открыть второе дыхание и начать творить. Старайтесь творить что-то адекватное, а не так, как обычно. Не генерируйте чушь, которой в мире и без того много. Будьте открытыми, как форточка чиновника в душном кабинете — именно это даст вам шанс сблизиться с людьми и начать общаться не только по деловым вопросам.

Летом уделите внимание семье. Если ваши часики тикают и вас беспокоит этот вопрос, то найдите хорошего часовщика. Если нет — просите всех неравнодушных пройти по известному маршруту и в пути заняться своими делами.

Осень напомнит Стрельцам, что даже гибрид лошади с человеком нуждается в периодическом походе к врачу. Ветеринар это будет или терапевт — решайте сами, но важно уделить внимание всем системам своего организма. Запишитесь в спортзал или бассейн, перестаньте тащить в рот всякую малосъедобную дрянь. Если хотите фастфуда, то пожуйте картонную коробку — должно отбить жевательный рефлекс.

Под конец года к Стрельцам придёт внезапное озарение. Вы можете почувствовать себя тараканом, застигнутым ночью посреди чистого стола под внезапно зажжённой лампочкой. Постарайтесь справиться с эмоциями и переварить все свалившиеся на вас открытия и принять Вселенную такой, какая она есть.

2021 год будет удачным, особенно, если сравнивать с тем, что творилось в 2020. Планируйте больше, мечтайте масштабнее и не бойтесь менять окружающую среду так, как удобно именно вам.

Материалы по теме
Астрологический прогноз на 2021 год: что ждёт белгородцев с началом Эры Водолея?Градус стиля: в чём отмечать новогоднюю ночь 2020-2021?
#Новости#Астрология#Прогноз#Гороскопы#Гороскоп#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18