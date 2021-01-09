Гороскоп на 2021 год: Стрельцы будут много путешествовать

В начале лета будете порхать бабочкой и сможете оторвать все свои конечности от земли. Романтика поможет вам открыть второе дыхание и начать творить. Старайтесь творить что-то адекватное, а не так, как обычно. Не генерируйте чушь, которой в мире и без того много. Будьте открытыми, как форточка чиновника в душном кабинете — именно это даст вам шанс сблизиться с людьми и начать общаться не только по деловым вопросам.