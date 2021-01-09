Гороскоп на 2021 год: Стрельцы будут много путешествовать

Стрельцам Луна с самого начала года начнёт тыкать в лицо всякими возможностями. Некоторые представители знака могут отправиться в путешествие и тут важно разграничить приятный отпуск и отлёт кукухой в тёплые края. Любая путь-дороженька даст вам возможность получить свежие впечатления. И это не зависит от того, в какое Туево-Кукуево вас занесёт — эмоций вы всё равно отхватите по самую крышечку.
В середине весны не стоит брать кредиты, верить в финансовые гороскопы и вообще что-то там кашеварить с деньгами. Скачите ото всех этих денежных вопросов в светлое будущее так, будто оно действительно существует не только в новогодних обращениях по телевизору. Если сейчас дадите слабину, то ухнете в долговую яму, из которой придётся долго выбираться.
В начале лета будете порхать бабочкой и сможете оторвать все свои конечности от земли. Романтика поможет вам открыть второе дыхание и начать творить. Старайтесь творить что-то адекватное, а не так, как обычно. Не генерируйте чушь, которой в мире и без того много. Будьте открытыми, как форточка чиновника в душном кабинете — именно это даст вам шанс сблизиться с людьми и начать общаться не только по деловым вопросам.
Летом уделите внимание семье. Если ваши часики тикают и вас беспокоит этот вопрос, то найдите хорошего часовщика. Если нет — просите всех неравнодушных пройти по известному маршруту и в пути заняться своими делами.
Осень напомнит Стрельцам, что даже гибрид лошади с человеком нуждается в периодическом походе к врачу. Ветеринар это будет или терапевт — решайте сами, но важно уделить внимание всем системам своего организма. Запишитесь в спортзал или бассейн, перестаньте тащить в рот всякую малосъедобную дрянь. Если хотите фастфуда, то пожуйте картонную коробку — должно отбить жевательный рефлекс.
Под конец года к Стрельцам придёт внезапное озарение. Вы можете почувствовать себя тараканом, застигнутым ночью посреди чистого стола под внезапно зажжённой лампочкой. Постарайтесь справиться с эмоциями и переварить все свалившиеся на вас открытия и принять Вселенную такой, какая она есть.
2021 год будет удачным, особенно, если сравнивать с тем, что творилось в 2020. Планируйте больше, мечтайте масштабнее и не бойтесь менять окружающую среду так, как удобно именно вам.