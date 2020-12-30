Коронавирус в Белгородской области подтвердили ещё у 187 человек

В регионе заражённых COVID-19 стало больше на 187 человек. В Белгороде прибавилось 57 пациентов, в Старооскольском горокруге — 27, в Ракитянском районе — 15, в Губкинском горокруге — 14, в Шебекинском — 13, в Белгородском районе — 12, в Алексеевском — 11.
Не изменилась статистика заболевших в Грайворонском горокруге, в Волоконовском, Красненском, Краснояружском, Ровеньском районах. В остальных районах и горокругах за сутки зарегистрировали от одного до восьми пациентов с подтверждённым ковидом.
Общее число заболевших в Белгородской области увеличилось до 21 631. Выздоровели в регионе с начала пандемии 17 893 человека (+191), скончались 252 (+5 за сутки).
Продолжают стационарное лечение 877 пациентов, амбулаторное — 2609. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 116 человек.