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Коронавирус в Белгородской области подтвердили ещё у 187 человек

30 декабря 2020, 07:44
Фото: ИА «Бел.Ру»
Выздоровели в общей сложности 17 893 пациента, скончались 252. Всего заболевание обнаружили у 21 631 белгородца.

В регионе заражённых COVID-19 стало больше на 187 человек. В Белгороде прибавилось 57 пациентов, в Старооскольском горокруге — 27, в Ракитянском районе — 15, в Губкинском горокруге — 14, в Шебекинском — 13, в Белгородском районе — 12, в Алексеевском — 11.

Не изменилась статистика заболевших в Грайворонском горокруге, в Волоконовском, Красненском, Краснояружском, Ровеньском районах. В остальных районах и горокругах за сутки зарегистрировали от одного до восьми пациентов с подтверждённым ковидом.

Общее число заболевших в Белгородской области увеличилось до 21 631. Выздоровели в регионе с начала пандемии 17 893 человека (+191), скончались 252 (+5 за сутки).

Продолжают стационарное лечение 877 пациентов, амбулаторное — 2609. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 116 человек.

Все новости по теме коронавируса собраны в сюжете ИА «Бел.Ру».

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#Новости#COVID-19#Коронавирус#Белгородская область#Коронавирус COVID-19
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