Коронавирус в Белгородской области подтвердили ещё у 187 человек

В регионе заражённых COVID-19 стало больше на 187 человек. В Белгороде прибавилось 57 пациентов, в Старооскольском горокруге — 27, в Ракитянском районе — 15, в Губкинском горокруге — 14, в Шебекинском — 13, в Белгородском районе — 12, в Алексеевском — 11.