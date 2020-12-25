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В Белгороде борются со снегопадом

25 декабря 2020, 07:02
Фото: администрация Белгорода
На улицы города вышли 69 единиц техники и 357 рабочих управления Белгорблагоустройство, сообщают в администрации.
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Погода

На Белгород обрушился снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится весь день. Коммунальщики очищают улицы от снега.

Как рассказали в администрации города, особое внимание уделяют городским и объездным дорогам, подходам к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, а также территориям возле социальных объектов.

В усиленном режиме работают управляющие компании, от которых в уборке снега задействованы 39 единиц техники и 737 дворников и рабочих. Помогают и различные предприятия и организации города, сотрудники которых убирают прилегающую территорию.

Всего за сегодняшний день в городе выпадет до 14,3 мм осадков.

В Белгороде создали рабочую группу по ликвидации последствий непогоды.

Контактные телефоны координирующих служб:

— департамент городского хозяйства (27–42–39);

— департамент по развитию городских территорий (23–30–26);

— МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (27–02–91).

О последствиях непогоды также можно сообщить в управы.

#Новости#Непогода#Коммунальщики#Уборка снега#Снегопад#Погода#Новости Белгорода#Город
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