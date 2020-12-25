В Белгороде борются со снегопадом

На Белгород обрушился снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится весь день. Коммунальщики очищают улицы от снега.
Как рассказали в администрации города, особое внимание уделяют городским и объездным дорогам, подходам к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, а также территориям возле социальных объектов.
В усиленном режиме работают управляющие компании, от которых в уборке снега задействованы 39 единиц техники и 737 дворников и рабочих. Помогают и различные предприятия и организации города, сотрудники которых убирают прилегающую территорию.
Всего за сегодняшний день в городе выпадет до 14,3 мм осадков.
В Белгороде создали рабочую группу по ликвидации последствий непогоды.
Контактные телефоны координирующих служб:
— департамент городского хозяйства (27–42–39);
— департамент по развитию городских территорий (23–30–26);
— МБУ «Управление Белгорблагоустройство» (27–02–91).
О последствиях непогоды также можно сообщить в управы.