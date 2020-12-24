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В России удвоят «коронавирусные» выплаты медикам в новогодние праздники

24 декабря 2020, 06:10
Фото: Бел.Ру
Глава государства Владимир Путин поручил повысить соцвыплаты медикам, помогающим коронавирусным пациентам на новогодних каникулах. Об этом речь зашла на встрече Госсовета.

Президент напомнил, что труд врачей в праздничные дни оплачивается в двойном размере. По его словам, в Трудовом кодексе не закреплено аналогичное требование по отношению к соцвыплатам, уточняет РИА «Новости».

Однако Путин назвал справедливым и обоснованным увеличить и выплаты, которые получают медики за работу с больными COVID-19. Необходимые решения должны подготовить в кабмине.

Согласно постановлению от апреля этого года, врачам выплачивается 80 тыс. рублей, медперсоналу — 50 тыс., младшему медперсоналу — 25 тыс. Сотрудникам скорой помощи каждый месяц перечисляют: врачам — 50 тыс., среднему и младшему персоналу, а также водителям — 25 тыс. Эти выплаты продлятся до февраля 2021-го.

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#Новости#Медики#Коронавирус#Выплаты#Общество
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