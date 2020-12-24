В России удвоят «коронавирусные» выплаты медикам в новогодние праздники

Президент напомнил, что труд врачей в праздничные дни оплачивается в двойном размере. По его словам, в Трудовом кодексе не закреплено аналогичное требование по отношению к соцвыплатам, уточняет РИА «Новости».
Однако Путин назвал справедливым и обоснованным увеличить и выплаты, которые получают медики за работу с больными COVID-19. Необходимые решения должны подготовить в кабмине.
Согласно постановлению от апреля этого года, врачам выплачивается 80 тыс. рублей, медперсоналу — 50 тыс., младшему медперсоналу — 25 тыс. Сотрудникам скорой помощи каждый месяц перечисляют: врачам — 50 тыс., среднему и младшему персоналу, а также водителям — 25 тыс. Эти выплаты продлятся до февраля 2021-го.