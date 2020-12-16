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Posted 16 декабря 2020, 11:11

Published 16 декабря 2020, 11:11

Modified 18 сентября 2022, 11:12

Updated 18 сентября 2022, 11:12

МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе

16 декабря 2020, 11:11
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Новости компаний
МегаФон запустил обновление основной линейки #БезПереплат — теперь на всех тарифах линейки внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут и доступны при отрицательном балансе. Сейчас более половины всех звонков абоненты совершают внутри сети.

Безлимит внутри сети начнёт действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

«Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план. Мы также сделали внутресетевые звонки доступными при отрицательном балансе — это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счёт. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Тарифы линейки #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться, в том числе звонить и отправлять медиафайлы, в популярных мессенджерах — WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счёте недостаточно.

Абонентам линейки #БезПереплат доступна бесплатная опция «Копилка» — возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч террабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

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